美通膨數據溫和！市場預期聯準會將降息 亞股幾全面收漲

美國最新出爐數據顯示通膨溫和，市場預期聯準會將降息，激勵亞洲股市今天走高，其中日股更連續第2天創歷史新高。

隨著美國最新出爐經濟數據顯示，川普關稅措施對物價的影響較預期溫和後，美股標準普爾500指數和那斯達克指數收盤雙雙創新高。

部分投資人對於美國聯邦準備理事會（Fed）及其主席鮑爾（Jerome Powell）將於下月降息燃起希望。

川普昨天在自家社媒平台「真實社群」（TruthSocial）發文指出，「總是太遲」的鮑爾現在就必須降息」，並揚言將就聯準會大樓整修案對鮑爾提告。

美國勞工部公布，7月消費者物價指數（CPI）年增率來到2.7%，和6月相比持平。

外界預期聯準會9月將降息，市場投資人認為溫和的通膨數據不足以讓聯準會改變下月的預期性降息。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「股市…把（通膨）數據視為確認，9月將迎來期待已久的『預防性降息』，因為經濟仍處於景氣榮枯分界線上。」

馬帝歐里伍茲公司（Mattioli Woods）投資經理史托伏斯（Katy Stoves）則警告說：「經濟雖溫和降溫，但肯定還不足以支持像川普總統要求那樣，將利率降至1%的幅度。」

東京股市今天收盤勁揚1.3%，連續第2天創歷史新高，港股恆生指數大漲2.6%，至於其他亞股，首爾、上海、台北、新加坡、吉隆坡、雅加達等股市都收漲。唯有澳洲雪梨股市獨憔悴。