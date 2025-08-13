快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

美通膨數據溫和！市場預期聯準會將降息 亞股幾全面收漲

中央社／ 東京13日綜合外電報導
美國最新出爐數據顯示通膨溫和，市場預期聯準會將降息，激勵亞洲股市今天走高，其中日股更連續第2天創歷史新高。 示意圖／AI生成
美國最新出爐數據顯示通膨溫和，市場預期聯準會將降息，激勵亞洲股市今天走高，其中日股更連續第2天創歷史新高。 示意圖／AI生成

美國最新出爐數據顯示通膨溫和，市場預期聯準會降息，激勵亞洲股市今天走高，其中日股更連續第2天創歷史新高。

隨著美國最新出爐經濟數據顯示，川普關稅措施對物價的影響較預期溫和後，美股標準普爾500指數和那斯達克指數收盤雙雙創新高。

部分投資人對於美國聯邦準備理事會（Fed）及其主席鮑爾（Jerome Powell）將於下月降息燃起希望。

川普昨天在自家社媒平台「真實社群」（TruthSocial）發文指出，「總是太遲」的鮑爾現在就必須降息」，並揚言將就聯準會大樓整修案對鮑爾提告。

美國勞工部公布，7月消費者物價指數（CPI）年增率來到2.7%，和6月相比持平。

外界預期聯準會9月將降息，市場投資人認為溫和的通膨數據不足以讓聯準會改變下月的預期性降息。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「股市…把（通膨）數據視為確認，9月將迎來期待已久的『預防性降息』，因為經濟仍處於景氣榮枯分界線上。」

馬帝歐里伍茲公司（Mattioli Woods）投資經理史托伏斯（Katy Stoves）則警告說：「經濟雖溫和降溫，但肯定還不足以支持像川普總統要求那樣，將利率降至1%的幅度。」

東京股市今天收盤勁揚1.3%，連續第2天創歷史新高，港股恆生指數大漲2.6%，至於其他亞股，首爾、上海、台北、新加坡、吉隆坡、雅加達等股市都收漲。唯有澳洲雪梨股市獨憔悴。

美國 降息 亞股 日股 聯準會 恆生指數

延伸閱讀

不愛遊說的黃仁勳近來頻穿梭美中 砸百萬出席川普餐會

川普烏克蘭交易 是否犧牲台灣？

川普聯邦接管華府對付暴力 居民對成效抱持懷疑

白宮稱川普會普亭重在傾聽 降低俄烏停火協議期望

相關新聞

美國、英國都慘輸！全球薪資最高是這國家 台灣「薪情差」在亞洲四小龍中墊底

想轉換跑道，或對海外高薪機會躍躍欲試嗎？商業雜誌《CEOWORLD》公布了「2025年各國稅後平均月薪」調查，揭露全球薪資排行榜。冠軍不是美國、英國，而是這個位於歐洲的國家…

美韓元首會恐成鴻門宴？韓媒曝川普下一目標 示警為韓元升值做準備

分析師警告，隨著美國與南韓等主要貿易國家達成關稅協議，匯率措施可能成為美國總統川普下一個目標，呼籲首爾當局為韓元可能升值...

美通膨數據溫和！市場預期聯準會將降息 亞股幾全面收漲

美國最新出爐數據顯示通膨溫和，市場預期聯準會將降息，激勵亞洲股市今天走高，其中日股更連續第2天創歷史新高

美國出招抓走私？傳AI晶片暗藏追蹤器 對付轉運中國大陸

路透報導，兩名知情人士表示，美國當局針對極有可能被非法轉運至中國大陸的先進晶片，秘密安裝了位置追蹤裝置，以便查出人工智慧...

日股連6漲！美國聯準會降息預期升高 帶動科技股上漲

由於美國通膨數據溫和，推高聯準會可能降息的預期，帶動科技股上漲，使得日股連續第6個交易日收高

甜甜價？單日暴跌14%後 這家藥廠執行長與董事砸9,000萬買股

美國藥廠禮來（Eli Lilly）上周公布研發中的新型口服減重藥物臨床試驗結果令市場失望，引發股價單日重摔逾14%，不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。