美國出招抓走私？傳AI晶片暗藏追蹤器 對付轉運中國大陸

路透報導，兩名知情人士表示，美國當局針對極有可能被非法轉運至中國大陸的先進晶片，秘密安裝了位置追蹤裝置，以便查出人工智慧（AI）晶片是否轉往遭美國出口管制的地區。

此種做法僅適用於遭調查的特定貨品，顯示儘管川普政府擬鬆綁中國取得美國先進晶片的部分限制，仍竭力執行相關管制。

另外五名AI伺服器供應鏈人士透露，他們知道戴爾和美超微（Super Micro）等的伺服器，裝運時使用追蹤裝置。這些伺服器內建輝達和超微（AMD）晶片。

據了解追蹤裝置通常藏在伺服器的包裝材料內，但不清楚哪一方涉及安裝追蹤器、也不清楚是在運送途中的哪個環節被安裝。追蹤裝置有助於蒐集證據，對付違反出口管制的個人和業者。

路透無法確定晶片相關調查中，追蹤裝置的使用頻率；也無法確定美方何時開始使用追蹤裝置，來調查晶片走私。美國2022年開始限制輝達與超微等的先進晶片輸往中國。

伺服器供應鏈有關的兩名人士說，2024年的一個案例中，裝有輝達晶片的戴爾伺服器，在貨運箱上有大型追蹤裝置，在包材內也藏有較不引人注意的小型裝置，甚至伺服器裡頭也有追蹤裝置。

第三名人士說，他們看到晶片經銷商從戴爾和美超微伺服器上，拿掉追蹤裝置的照片與影片。據悉一些大型追蹤裝置的尺寸，一如智慧機。