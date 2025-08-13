快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

聽新聞
0:00 / 0:00

美國出招抓走私？傳AI晶片暗藏追蹤器 對付轉運中國大陸

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
知情人士表示，美國當局針對極有可能被非法轉運至中國大陸的先進晶片，秘密安裝了位置追蹤裝置。路透
知情人士表示，美國當局針對極有可能被非法轉運至中國大陸的先進晶片，秘密安裝了位置追蹤裝置。路透

路透報導，兩名知情人士表示，美國當局針對極有可能被非法轉運至中國大陸的先進晶片，秘密安裝了位置追蹤裝置，以便查出人工智慧（AI）晶片是否轉往遭美國出口管制的地區。

此種做法僅適用於遭調查的特定貨品，顯示儘管川普政府擬鬆綁中國取得美國先進晶片的部分限制，仍竭力執行相關管制。

另外五名AI伺服器供應鏈人士透露，他們知道戴爾和美超微（Super Micro）等的伺服器，裝運時使用追蹤裝置。這些伺服器內建輝達和超微（AMD）晶片。

據了解追蹤裝置通常藏在伺服器的包裝材料內，但不清楚哪一方涉及安裝追蹤器、也不清楚是在運送途中的哪個環節被安裝。追蹤裝置有助於蒐集證據，對付違反出口管制的個人和業者。

路透無法確定晶片相關調查中，追蹤裝置的使用頻率；也無法確定美方何時開始使用追蹤裝置，來調查晶片走私。美國2022年開始限制輝達與超微等的先進晶片輸往中國。

伺服器供應鏈有關的兩名人士說，2024年的一個案例中，裝有輝達晶片的戴爾伺服器，在貨運箱上有大型追蹤裝置，在包材內也藏有較不引人注意的小型裝置，甚至伺服器裡頭也有追蹤裝置。

第三名人士說，他們看到晶片經銷商從戴爾和美超微伺服器上，拿掉追蹤裝置的照片與影片。據悉一些大型追蹤裝置的尺寸，一如智慧機。

AI AMD 美國 晶片 走私 輝達 北京 戴爾 供應鏈 伺服器

延伸閱讀

不愛遊說的黃仁勳近來頻穿梭美中 砸百萬出席川普餐會

涉及國安業務…中施壓企業勿用Nvidia H20 官媒也質疑

博通9成市占捍衛龍頭寶座！掌握AI交換器話語權 高調回擊輝達、AMD

晶片稅100％課到誰？半導體業者：台積沒事不代表其他廠沒事...台灣未來不會太樂觀

相關新聞

美國、英國都慘輸！全球薪資最高是這國家 台灣「薪情差」在亞洲四小龍中墊底

想轉換跑道，或對海外高薪機會躍躍欲試嗎？商業雜誌《CEOWORLD》公布了「2025年各國稅後平均月薪」調查，揭露全球薪資排行榜。冠軍不是美國、英國，而是這個位於歐洲的國家…

美韓元首會恐成鴻門宴？韓媒曝川普下一目標 示警為韓元升值做準備

分析師警告，隨著美國與南韓等主要貿易國家達成關稅協議，匯率措施可能成為美國總統川普下一個目標，呼籲首爾當局為韓元可能升值...

美通膨數據溫和！市場預期聯準會將降息 亞股幾全面收漲

美國最新出爐數據顯示通膨溫和，市場預期聯準會將降息，激勵亞洲股市今天走高，其中日股更連續第2天創歷史新高

美國出招抓走私？傳AI晶片暗藏追蹤器 對付轉運中國大陸

路透報導，兩名知情人士表示，美國當局針對極有可能被非法轉運至中國大陸的先進晶片，秘密安裝了位置追蹤裝置，以便查出人工智慧...

日股連6漲！美國聯準會降息預期升高 帶動科技股上漲

由於美國通膨數據溫和，推高聯準會可能降息的預期，帶動科技股上漲，使得日股連續第6個交易日收高

甜甜價？單日暴跌14%後 這家藥廠執行長與董事砸9,000萬買股

美國藥廠禮來（Eli Lilly）上周公布研發中的新型口服減重藥物臨床試驗結果令市場失望，引發股價單日重摔逾14%，不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。