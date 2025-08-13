快訊

美韓元首會恐成鴻門宴？韓媒曝川普下一目標 示警為韓元升值做準備

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普（右）可能利用本月底與南韓總統李在明（左）會面的機會，要求韓元兌美元升值。美聯社
美國總統川普（右）可能利用本月底與南韓總統李在明（左）會面的機會，要求韓元兌美元升值。美聯社

分析師警告，隨著美國南韓等主要貿易國家達成關稅協議，匯率措施可能成為美國總統川普下一個目標，呼籲首爾當局為韓元可能升值做好準備。

韓國前鋒報報導，由於川普和南韓總統李在明8月底將在華府首度舉行峰會，這項警告迫切性來得更高。觀察家認為，美國和南韓最新貿易協議未提及的匯率問題，可能成為主要議題。

韓國貿易協會（KITA）在13日出爐的報告中，點出川普將推動美元貶值，藉此削減貿易逆差與提振美國製造業的可能性。KITA資深研究員楊智源（音譯）說：「即使不在『海湖莊園協議』之下，美國也能要求主要國家貨幣升值，以避免這些國家透過壓低本國貨幣匯率來抵銷關稅衝擊。我們應藉由擴大貨幣交換協議及強化外匯市場穩定措施，以及協助出口商管控匯率風險，來為匯率可能走升做準備。」

美國與南韓7月達成貿易協議後美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）公布的報告，也強化這些憂慮。CSIS韓國研究主任車維德及副主任安迪‧林（音譯）認為，川普不只會利用李在明造訪白宮的機會慶祝貿易協議，還會以此為籌碼要求南韓就投資、非關稅壁壘與匯率操縱做出其他讓步。

KITA分析師警告，韓元走強將壓抑南韓出口導向經濟。根據KITA分析，美元兌韓元貶值10%可能導致南韓出口萎縮0.25%，進口增加1.31%，匯率波動增加1個百分點則可能導致出口量下滑1.54%。

美國 南韓 川普 韓元 匯率 李在明

