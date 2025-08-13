美國、英國都慘輸！全球薪資最高是這國家 台灣「薪情差」在亞洲四小龍中墊底
想轉換跑道，或對海外高薪機會躍躍欲試嗎？商業雜誌《CEOWORLD》公布了「2025年各國稅後平均月薪」調查，揭露全球薪資排行榜。冠軍不是美國、英國，而是這個位於歐洲的國家，台灣的排名也隨之曝光。
商業雜誌《CEOWORLD》針對全球197個國家及地區，統計扣除各項稅金與保費後實際可支配的「稅後平均薪資」，並根據該數字列出排名。調查顯示，「2025年各國稅後平均月薪」榜首依舊由瑞士奪下，平均月薪高達8218美元（約新台幣24.6萬元），遙遙領先其他國家；緊隨其後的盧森堡、美國與冰島，月薪皆超過新台幣19萬元。前十名幾乎由歐美國家壟斷，包括挪威、丹麥、加拿大、愛爾蘭與荷蘭，唯一擠進榜單的亞洲經濟體是新加坡，平均月薪4457美元（約新台幣13.3萬元）。
在亞洲地區，除了新加坡外，高收入國家還包括阿拉伯聯合大公國（3770美元，約新台幣11.31萬元）、以色列（3715美元，約新台幣11.15萬元）及卡達（3275美元，約新台幣9.83萬元）。台灣的表現相對低調，以1870美元（約新台幣5.6萬元）位居全球第41名，落後日本（第27名、約7.7萬元）、南韓（第30名、約6.8萬元）與香港（第22名、約9.5萬元），在亞洲四小龍中敬陪末座。
報告指出，高薪職缺主要集中在金融、保險、電力、採礦、資安與科技等產業；反觀行政支援、餐旅及建築業，薪資則相對偏低。值得注意的是，部分國家的薪資數字雖然亮眼，但在通膨壓力下，實際購買力可能大打折扣。
近年來，全球多數國家都面臨高通膨衝擊，源於疫情後的供應鏈中斷；地緣政治風險也推波助瀾，包括俄烏戰爭、川普的關稅政策、美中戰略對抗、中東局勢持續緊張、印中邊境摩擦，以及大陸經濟放緩，均加劇能源危機與供應延遲。以色列與哈瑪斯的衝突，更可能進一步惡化全球經濟環境。
|名次
|國家/地區
|月薪（美元）
|月薪（新台幣）
|1
|瑞士
|8218
|24.65 萬
|2
|盧森堡
|6740
|20.22 萬
|3
|美國
|6562
|19.69 萬
|4
|冰島
|6548
|19.64 萬
|5
|挪威
|5772
|17.32 萬
|6
|丹麥
|5749
|17.25 萬
|7
|加拿大
|5188
|15.56 萬
|8
|愛爾蘭
|4729
|14.19 萬
|9
|荷蘭
|4688
|14.06 萬
|10
|新加坡
|4457
|13.37 萬
|11
|列支敦斯登
|4428
|13.28 萬
|12
|澳洲
|4325
|12.98 萬
|13
|英國
|4286
|12.86 萬
|14
|芬蘭
|4197
|12.59 萬
|15
|德國
|4091
|12.27 萬
|16
|瑞典
|4084
|12.25 萬
|17
|阿拉伯聯合大公國
|3770
|11.31 萬
|18
|法國
|3762
|11.29 萬
|19
|以色列
|3715
|11.15 萬
|20
|聖馬利諾
|3344
|10.03 萬
