快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

美國、英國都慘輸！全球薪資最高是這國家 台灣「薪情差」在亞洲四小龍中墊底

聯合新聞網／ 綜合報導
商業雜誌《CEOWORLD》公布了「2025年各國稅後平均月薪」調查，揭露全球薪資排行榜。示意圖。圖／AI生成
商業雜誌《CEOWORLD》公布了「2025年各國稅後平均月薪」調查，揭露全球薪資排行榜。示意圖。圖／AI生成

想轉換跑道，或對海外高薪機會躍躍欲試嗎？商業雜誌《CEOWORLD》公布了「2025年各國稅後平均月薪」調查，揭露全球薪資排行榜。冠軍不是美國、英國，而是這個位於歐洲的國家，台灣的排名也隨之曝光。

商業雜誌《CEOWORLD》針對全球197個國家及地區，統計扣除各項稅金與保費後實際可支配的「稅後平均薪資」，並根據該數字列出排名。調查顯示，「2025年各國稅後平均月薪」榜首依舊由瑞士奪下，平均月薪高達8218美元（約新台幣24.6萬元），遙遙領先其他國家；緊隨其後的盧森堡、美國與冰島，月薪皆超過新台幣19萬元。前十名幾乎由歐美國家壟斷，包括挪威、丹麥、加拿大、愛爾蘭與荷蘭，唯一擠進榜單的亞洲經濟體是新加坡，平均月薪4457美元（約新台幣13.3萬元）。

在亞洲地區，除了新加坡外，高收入國家還包括阿拉伯聯合大公國（3770美元，約新台幣11.31萬元）、以色列（3715美元，約新台幣11.15萬元）及卡達（3275美元，約新台幣9.83萬元）。台灣的表現相對低調，以1870美元（約新台幣5.6萬元）位居全球第41名，落後日本（第27名、約7.7萬元）、南韓（第30名、約6.8萬元）與香港（第22名、約9.5萬元），在亞洲四小龍中敬陪末座。

報告指出，高薪職缺主要集中在金融、保險、電力、採礦、資安與科技等產業；反觀行政支援、餐旅及建築業，薪資則相對偏低。值得注意的是，部分國家的薪資數字雖然亮眼，但在通膨壓力下，實際購買力可能大打折扣。

近年來，全球多數國家都面臨高通膨衝擊，源於疫情後的供應鏈中斷；地緣政治風險也推波助瀾，包括俄烏戰爭、川普的關稅政策、美中戰略對抗、中東局勢持續緊張、印中邊境摩擦，以及大陸經濟放緩，均加劇能源危機與供應延遲。以色列與哈瑪斯的衝突，更可能進一步惡化全球經濟環境。

2025年各國稅後平均月薪（匯率：1美元＝30新台幣）
名次國家/地區月薪（美元）月薪（新台幣）
1瑞士821824.65 萬
2盧森堡674020.22 萬
3美國656219.69 萬
4冰島654819.64 萬
5挪威577217.32 萬
6丹麥574917.25 萬
7加拿大518815.56 萬
8愛爾蘭472914.19 萬
9荷蘭468814.06 萬
10新加坡445713.37 萬
11列支敦斯登442813.28 萬
12澳洲432512.98 萬
13英國428612.86 萬
14芬蘭419712.59 萬
15德國409112.27 萬
16瑞典408412.25 萬
17阿拉伯聯合大公國377011.31 萬
18法國376211.29 萬
19以色列371511.15 萬
20聖馬利諾334410.03 萬

