中國大陸對進口油菜籽徵收保證金 加拿大深表失望

中央社／ 渥太華12日綜合外電報導

加拿大今天表示，中國決定對加拿大油菜籽課徵臨時反傾銷稅，渥太華當局對此「深感失望」。北京當局稍早表示，初步認定加拿大對中國市場傾銷油菜籽。

法新社報導，中國與加拿大的經濟與政治關係近年來惡化，而農產品往往首當其衝。

中國商務部今天稍早表示，經過調查，初步證據表明，進口被調查產品存在傾銷，將自14日起對加拿大進口油菜籽徵收75.8%的保證金。

中國商務部表示，在相關措施最終敲定之前，這些關稅將以「保證金」形式繳納。

加拿大在回應時表示，對「中國這項決定深感失望」。

加拿大國貿部長西杜（Maninder Sidhu）與農業部長麥唐納（Heath MacDonald）發表聯合聲明說：「我們沒有傾銷油菜籽。我們辛勤工作的農民為加拿大人與國際貿易夥伴提供世界級的食品。」

他們說：「我們仍準備與中國官員進行有建設性的對話，解決我們各自的貿易疑慮。」

產業代表警告，這些關稅將升高對加拿大農民的壓力。

加拿大油菜籽種植者協會（Canadian Canola GrowersAssociation）會長懷特（Rick White）在聲明中說：「如果沒有迅速找到解決辦法，我們的農場與鄉村社區將迅速感受到衝擊。」

農民 北京 加拿大 農業部

