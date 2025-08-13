甜甜價？單日暴跌14%後 這家藥廠執行長與董事砸9,000萬買股

美國藥廠禮來（Eli Lilly）上周公布研發中的新型口服減重藥物臨床試驗結果令市場失望，引發股價單日重摔逾14%，不過執行長戴文睿（David Ricks）與多位內部高層卻逢低大力進場，在股價暴跌後合計加碼將近300萬美元（約新台幣9,000萬元）買進自家股票。

根據提交給美國證管會（SEC）的文件，過去幾天共有五位禮來內部高層人士合計買進290萬美元的禮來股票，其中包括執行長戴文睿在12日買進價值略高於100萬美元（約新台幣3,000萬元）的股票。

禮來首席科學長斯科夫隆斯基（Daniel Skovronsky）同日買進1,000股，價值約63.44萬美元；身兼禮來董事的國際香料香精公司（IFF）執行長傅文德（Erik Frywald）同一天斥資約100萬美元買進股票。另一位董事會成員、Centerbridge Partners常務董事蘇茲伯格（Gabrielle Sulzberger）則買進約7.5萬美元的股票。

AutoZone財務長、同時也是禮來董事的傑克森（Jamere Jackson）則於上周五率先出手，以12.8萬美元買進股票。

禮來並未立刻回覆置評請求。

華爾街通常會關注企業內部人士的股票買盤，因為這可能代表管理層對公司發展前景抱有信心，願意自掏腰包展現實際的支持。

這次內部高層出手之前，禮來股價上周四暴跌14%，是26年來最大單日跌幅，原因是減重藥丸晚期臨床試驗數據未達華爾街預期；股價接著在上周五再度下跌，不過在最近兩個交易日已回升，報每股639.43美元。