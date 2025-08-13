快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

李在明喊「借種子換秋收」！南韓5年砸1520億美元 拚經濟、振民生

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓總統李在明周三暗示，可能支持採取擴張性財政政策。路透
南韓總統李在明周三暗示，可能支持採取擴張性財政政策，並呼籲透過提升支出效率來刺激經濟成長。同日，南韓公布2026年至2030年總額高達210兆韓元（約1,520億美元）的五年財政計畫，以落實李在明的競選承諾。

李在明在與財經官員及專家討論預算優化方案的會議上指出，財源有限，難以推動政策。他說：「財政本該是經濟成長的催化劑，但稅收持續下滑，經濟放緩導致國庫收入減少，財政體質正變得脆弱。」

李在明敦促與會者找到方法，將浪費性支出轉向能「刺激經濟並改善民生」的優先領域，同時研議開源之道。

他以農作比喻：「如果現在種一斗，秋天能收一石，難道不該借種子來播種嗎？但我想向鄰居借貸時，總有人反對說『為什麼要借？量入為出才對』。」他這番談話被解讀為支持政府「舉債擴支」以刺激經濟的路線。

根據國政企劃委員會公布的五年開支計畫，預算將配置到創新、成長、社福和外交政策等等共123個項目，重點包括人工智慧（目標是讓南韓躋身全球AI三強），也涵蓋生物科技、醫療保健和國防領域的優先項目。

這是自由派的李在明6月勝選之後的首份政策綱領。他競選時主打改善民生與追求社會平等。由於南韓經濟放緩，債市勢將密切關注該計畫對政府財政管理能力的潛在影響。

李在明政府計劃透過提高企業與個別投資人的稅負，在2030年前籌措到35.6兆韓元的新增財源。不過部分資本利得稅的提案遭到反對，迫使執政當局重新評估立場。

另在外交與國防方面，李在明政府計劃強化應對核武、飛彈及網路威脅的軍事能力，並推動與北韓和解，目標是透過和平倡議，將「朝鮮半島風險」轉化為「朝鮮半島紅利」。

