全球最大火星隕石拍賣 掀所有權與科學倫理辯論

一枚火星隕石最近在紐約蘇富比拍賣行拍賣，以530萬美元（約新台幣1.6億元）天價成交，引發外界對其來源的質疑，而這枚從天上掉落的隕石，也再度掀起誰能宣稱擁有的辯論。

法新社報導，根據國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's），這枚重25公斤的巨大石頭是在地球上發現的最大火星隕石，是2023年11月在尼日廣闊的撒哈拉沙漠上尋獲。

這枚隕石落槌後，尼日政府宣布將展開調查，稱此事「具有非法國際走私的所有特徵」，並於8日宣布暫停寶石與隕石出口，直到另行通知。

蘇富比駁斥這些指控，堅稱這枚隕石「是從尼日出口，並遵守所有相關國際程序運送」。然而，蘇富比發言人向法新社表示，由於引發爭議，正在對此案進行審查。

蘇富比表示：「這枚石頭在太空穿越1億4000萬英里（約2億2530萬公里），穿過地球大氣層，最後墜落在撒哈拉沙漠。」

這枚鋸齒狀的赭色石頭被發現後，被賣給一個國際交易商，曾短暫在義大利展示，最後出現在紐約蘇富比拍賣行型錄中。

與尼日有關當局密切合作多年的美國古生物學家賽瑞諾（Paul Sereno）認為，所有跡象都顯示這枚石頭是「非法」運出尼日。

他跟法新社說：「每個人都匿名，從發現石頭的人、交易員、買下石頭的人，所有人都匿名。」他毫不掩飾地表達對追查隕石來源的挫敗感。

賽瑞諾說：「如果他們戴著棒球手套，在隕石往地球墜落，掉到任何國家前接住，那麼他們就可以聲稱擁有它…但很抱歉。這枚隕石掉到那裡，是屬於尼日的。」

除了引發法律爭議且可能涉及走私網絡外，這次拍賣隕石也掀起關於科學倫理的問題。

這枚稱為NWA 16788的石頭具有獨特的科學研究價值，比迄今記錄到的其他火星隕石還大，為火星的地質歷史提供獨特的見解。跟其他火星隕石一樣，這枚石頭據信是一枚小行星撞火星時，被噴到太空中。

賽瑞諾說：「這是自然遺產。就許多方面而言，這是世界遺產，這告訴我們關於宇宙的資訊。我們應該好好尊重。」

他說：「我認為，這不應該拍賣出去，因為這最終可能消失在某人的收藏擺飾中。」