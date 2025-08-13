三利多點火 全球股市衝上歷史新高！台日股有望刷新紀錄

由於美國關稅政策暫時塵埃落定帶來確定性，加上美國聯準會（Fed）9月降息預期升溫、人工智慧（AI）題材助攻，激勵全球股市13日盤中刷新歷史紀錄，亞洲股市走揚，台股邁向歷史新高，日股破天荒漲破43,000點，東南亞股市也漲至多月高點。

MSCI AC世界指數13日一度小漲0.2%至948.542，為歷史新高價位，亞洲股市延續美股12日創收盤新高的漲勢，日經225指數13日盤中強漲1.7%，觸及創紀錄的43,451.46點，為歷來首度突破43,000點整數關卡，台股一度大漲1%，收盤勢將衝破去年7月締造的歷史紀錄。

中國大陸上證綜合指數觸及2021年底以來新高，馬來西亞股市站上2月27日以來最高，新加坡股市也漲至7月28日以來高點。

在美國12日公布7月消費者物價指數（CPI）年升幅為低於預期的2.7%後，FedWatch工具顯示，投資人預期Fed於9月降息1碼的機率升至94.2%，高於前一天的85.9%，加上美國總統川普提名白宮經濟顧問米倫為Fed理事，預料將提高Fed的鴿派傾向。

摩根士丹利財富管理公司認為，美國通膨升幅沒有部分人士所擔心地那麼大，短期而言，這項數據可能讓Fed聚焦於勞動市場的疲態，保持9月降息的可能性。

此外，隨著美國關稅稍微塵埃落定，川普宣布會豁免已承諾或正推動在美投資企業的100%晶片關稅，投資人聚焦於企業基本面，尤其是AI題材，激勵晶片股走揚，台積電股價一度大漲1.7%，三星電子上漲1.4%。