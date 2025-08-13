澳洲搶攻稀土主導權 打造不依賴中國的供應鏈

澳洲西岸城鎮伊內瓦巴（Eneabba）孤寂荒蕪，但別被這個西澳州礦區內看似不起眼的泥土給騙了，這個礦坑有著價值連城、在製造電動車和國防設備上至關重要的稀土。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，澳洲對這項發現寄予厚望，提供10多億澳元貸款給一家礦業公司開採這些金屬，盼能一舉打破中國長期壟斷的供應鏈。

● 值得豪賭嗎？

稀土是中國與美國總統川普貿易協商中的重要籌碼，北京當局一限縮出口，全球製造商無不進入緊急狀態。他們驚覺，中國有讓他們工廠停擺的能耐。

福特汽車（Ford）曾因稀土短缺，讓芝加哥廠暫停生產一週。北京後來雖同意恢復稀土礦物及磁鐵出口至美國，但美中只要一天未達成貿易協議，供應鏈中斷的隱憂就會一直存在。

西澳州（Western Australia）科廷大學（CurtinUniversity）提煉冶金學系主任艾克斯汀（JacquesEksteen）說：「西方國家失算了，事實就是這樣。中國著眼於長遠發展。它看到（稀土的）價值，也有投資的意願。」

● 稀土為何重要？

稀土是17種金屬元素的統稱。這些元素重量輕、強度高且耐高溫，讓它們成為微型電動馬達等應用的理想素材。不過，「稀土」一詞其實有點誤導。

艾克斯汀說：「稀土其實並不稀有，也不罕見。黃金才罕見，但它不是關鍵材料。」

他補充說，癥結不在於「量」，而是「在供應鏈的某個環節，可能只有一個或少數幾個國家掌控著瓶頸」。

1990年代，歐洲，尤其是法國，曾擁有相當規模的稀土產業。如今，全球逾半的稀土開採與近9成的精煉作業集中在中國。

伊盧卡資源（Iluka Resources）稀土部門主管麥格拉斯（Dan McGrath）說：「中國自此之後便刻意且公開地尋求掌控市場，目的就是要支援其下游製造業與國防產業。」

而伊盧卡和麥格拉斯期盼的，就是打破中方的掌控權，即便這並非公司的本意。

伊盧卡過去數十年來開採的是陶瓷的主要原料鋯石（zircon），以及用於製造油漆的二氧化鈦（titaniumdioxide）。而這些礦砂的副產品中，恰好包含了鏑（dysprosium）與鋱（terbium）這兩種極為搶手的稀土元素。

多年下來，伊盧卡已累積了一批價值超過6.5億美元（近新台幣200億元）的儲存量。

但這只是相對容易的部分，真正棘手的是後續的處理與提煉。科廷大學教授艾克斯汀說：「這些元素的化學性質非常相近，分離時需要經過好幾個階段。」

他還補充：「此外還得處理殘渣與廢棄物，由於這往往具有放射性，處理起來不僅困難重重，成本也十分高昂。」

這也是為什麼澳洲政府決定貸款16.5億澳元給伊盧卡興建精煉廠來因應日增的稀土需求。伊盧卡預估，到了本世紀末，稀土需求將增加50%至170%。

儘管精煉廠還要2年的時間興建、上線，伊盧卡主管麥格拉斯說，「這座精煉廠以及伊盧卡對稀土產業的投入，就是中國之外的另一個選項。」

● 戰略上有其必要性

坎培拉當局認為政府干預有其必要，一來提供替代供應選項，二來協助各國減少對中國的依賴。

澳洲資源部長金恩（Madeleine King）說：「我們要不袖手旁觀，無所作為…要不主動扛起責任，發展本地稀土產業，與中國市場競爭。」

歐洲聯盟過去指控中國，把自身「近似壟斷」稀土的地位當作談判籌碼、當作武器，削弱關鍵產業的競爭對手。歐盟表示，即使中國鬆綁稀土供應限制，供應鏈衝擊的威脅依舊存在。

而就算打造全新的稀土產業尚需一段時日，在這場稀土競爭中，澳洲似乎仍具備不少優勢：貨源更穩、更乾淨，且最為關鍵的是它不依賴中國。