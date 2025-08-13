科技巨頭棄傳統密碼 生物辨識技術成安全新主流

指紋、門禁卡和臉部辨識等技術，正逐漸取代傳統密碼，成為防護電腦安全的新手段。

法新社報導，科技巨擘微軟（Microsoft）兩位高階主管曾在7月的部落格文章中寫道：「密碼時代即將寫下句點。」

微軟多年來一直致力打造「更安全」的登入替代方案，並自5月起，將這些方式設定為新用戶的預設選項。

許多其他線上服務，例如人工智慧（AI）巨頭OpenAI的ChatGPT聊天機器人都要求用戶在獲取可能包含敏感資料的權限前，必須先輸入一個寄到指定信箱的數字驗證碼。

電腦安全軟體公司ESET的網路安全專家格魯內沃德（Benoit Grunemwald）表示，密碼強度往往不夠，且民眾會在不同線上服務使用同一組密碼。

他指出，技術高超的駭客能在數分鐘甚至數秒內破解由8個以下字元組成的密碼。

格魯內沃德表示，在負責保護密碼的人未妥善儲存的情況下，密碼往往成為駭客在線上平台資料外洩事件中的主要目標。

資安媒體Cybernews的研究人員在6月發現一個龐大的資料庫，其中包含約160億筆來自被駭檔案的登入憑證。密碼的安全性問題，促使各大科技巨頭爭相尋找更安全的替代方案。

FIDO聯盟（Fast Identity Online Alliance）是一個國際標準制定組織，匯集了包括Google、微軟、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和TikTok等科技巨頭，為生物辨識制定技術協定與認證規範，讓各種連網服務能更快、更安全地以生物驗證的方式辨識使用者身分，不再需要輸入密碼。

這些公司一直致力於開發並推廣免密碼登入方式，特別是提倡使用所謂的通行金鑰。

這種方式利用另一台裝置（如智慧型手機等）來授權登入，並依賴個人識別碼（PIN）或生物特徵輸入，如指紋或臉部辨識，而非傳統密碼。

澳洲網路安全顧問韓特（Troy Hunt）表示，新系統具有巨大優勢。他經營的個資外洩檢測平台Have IBeen Pwned能讓人們檢查自己的登入資料是否在網路上外洩。

他表示：「有了通行金鑰，你就不會不小心將它交給釣魚網站。」所對的釣魚網站，就是假冒雇主或銀行等服務提供者的網頁，誘騙民眾輸入登入資料。

網路安全專家格魯內沃德表示，說到底，人為因素仍將是電腦安全的核心。他警告：「人們將必須妥善保護自己智慧型手機和其他裝置的安全，因為未來這些東西將成為最常被鎖定的目標。」