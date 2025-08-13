全球7月電動車銷售成長放緩至21% 今年1月以來最低

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
中國大陸北京一家比亞迪電動車經銷商。 美聯社
市場研究公司Rho Motion今（13）日發布的數據顯示，7月全球電動車銷量年比成長21%，不僅低於6月的25%，也是今年1月以來最低，主要是中國大陸插電式混合動力車的銷量減少。

Rho Motion公布，7月全球純電動車與插電式混合動力車銷量為160萬輛，中國大陸7月銷量約90萬輛。

Rho Motion數據經理雷斯特說，中國大陸7月電動車銷售年比成長12%，遠低於上半年的每月平均增長36%，比亞迪7月的掛牌數連續第三個月減少。

不過，其他市場填補部分空缺，例如受惠於獎勵措施的歐洲，7月電動車銷量大幅成長48%至約39萬輛，北美也成長10%至超過17萬輛，中國、歐洲、北美以外的其他地區銷量更成長55%到約14萬輛。

雷斯特表示，各地銷售雖有差異，今年電動車採用率仍維持強勁上行格局。他說，中國大陸補貼計畫即將發放資金，8月電動銷售預料將重返強勁成長，而美國9月結束電動車抵稅優惠後，料將傷害當地需求。

