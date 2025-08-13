美停發就業報告？川普BLS局長提名人語出驚人 加深市場「數據焦慮」

美國總統川普提名的美國勞工統計局（BLS）局長安東尼（E.J. Antoni）日前語出驚人表示，在每月就業報告數據更可信之前，應該暫停發布，儘管白宮稍後澄清BLS將繼續每月公布就業報告，但這一連串風波已加劇投資人的「數據焦慮」。

川普11日宣布，他計劃提名保守派智庫傳統基金會的經濟學家安東尼，接任BLS局長，聯邦參議院可能最快10月確認這項人事案。川普在BLS於8月1日公布意外疲軟的7月就業報告後，以出於政治目的操縱數據為由，開除前BLS局長麥肯塔芙（Erika McEntarfer）。

不過，安東尼在12日播出的福斯節目專訪中，質疑每月就業報告的精確性，「企業到底要怎麼規劃－或是聯準會（Fed）要怎麼執行貨幣政策－如果他們不知道我們的經濟增加或流失多少就業」？「這是個必須立刻修正的嚴重問題」。

他也提議，在每月就業數據更正、提高精確度之前，都應該暫停發布，而且改為每季公布。這項訪談是在8月4日、川普提名安東尼為BLS局長之前進行。

就業報告是所謂的「主要聯邦經濟指標」，依法必須每月公布預估值。在川普第一任政府擔任BLS局長的畢奇說，局長無法阻止這項報告發布，只能在證據顯示報告遭受瀆職或犯罪行為的破壞時，暫停發布，但在特定情勢下，局長能授權暫停發布報告的部分內容，例如在新冠疫情初期許多企業都歇業時，他允許BLS暫停發布工業鑽石的批發物價數據。

不過，白宮新聞祕書李維特12日稍後被問到BLS是否仍將每月就業報告時，回應「我認為這是我們的計劃，也是我們的希望，希望這些每月報告將是美國人民能夠信任的數據」。她在被追問安東尼的具體評論時說，「我認為她提高的構想是，在取得數據並整頓方法論之前，可能暫停發布，現任總統希望再次確保BLS能夠公布美國人民能夠信任的精確而誠實數據」。

儘管如此，這些風波依然加劇投資人的「數據焦慮」，尤其新任BLS局長人選是川普關稅與經濟政策的「啦啦隊」。右傾智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員佛伊格指出，各界希望川普會挑選擁有眾人信任、能以適當風勢領導BLS的人選，但安東尼恰恰相反，「即便是可能稍微認同川普經濟政策的人，都認為他不合格」。

保守派的曼哈頓研究所研究員黎德爾表示，有無數能力夠格且廣受敬重的經濟學家，將能出色領導BLS，卻並非具備高可信度的經濟學家獲得提名，令人遺憾。

畢奇和另一位BLS前局長葛洛申也擔心，安東尼和他的研究在產官界或公共服務圈都不算知名，希望接下來的參院人事任命聽證會，能提供他管理經驗和經濟統計背景的更多資訊，以及他打算如何和其他聯邦統計機構互動。