澳洲發債 本土需求「現疲態」！但有台灣壽險業者和日本大戶撐場

澳洲政府今年擴大發債，本土需求顯露疲態，但幸好有包括台灣壽險業者與日本投資人等積極搶購，暫時掩蓋了市場壓力。

澳洲本（2026）年度發債目標訂在1,500億澳幣（約980億美元），規模較去年度大增50%，增加了投資人消化新債的難度。這可能推高地方政府融資成本，影響到雪梨蓋新鐵路以及布里斯班主辦2032年奧運會等重要項目的籌資。

澳洲財政部周三發售規模12億澳幣、2035年到期的公債，投標與次級市場殖利率差距創四年新低，顯示需求疲軟。

專家指出，發債大增造成市場「疲乏」，但尚未形成結構性風險，主因是澳洲債券受惠於全球投資人憂慮川普政策而減持美債。上月發行規模160億澳元、2036年到期的公債，幾近半數由外資購入，占比創2022年來最高。日本買家與台灣壽險業者已成為穩定買盤的重要力量。

海外需求也滲入信貸市場，推動外國發行者上半年澳元計價公司債（袋鼠債券）的發行量創新高。野村控股亞洲（除日本外）債務銀行團業務主管霍特指出：「發行方渴望多元化，澳幣信貸市場的流動性遠超過新加坡、香港或日本本幣市場。」

市場仍將關注本周剩餘的11.5億澳元債券的拍賣結果，澳洲央行持續降息可能有助支撐需求，但龐大的債務供給仍使投資人保持謹慎。