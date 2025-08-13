快訊

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

楊柳颱風影響 金門今晚至14日上午停止上班上課

澳洲發債 本土需求「現疲態」！但有台灣壽險業者和日本大戶撐場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
澳洲政府今年擴大發債，本土需求顯露疲態，但包括台灣壽險業者與日本投資人在內的外資積極搶購。路透
澳洲政府今年擴大發債，本土需求顯露疲態，但包括台灣壽險業者與日本投資人在內的外資積極搶購。路透

澳洲政府今年擴大發債，本土需求顯露疲態，但幸好有包括台灣壽險業者與日本投資人等積極搶購，暫時掩蓋了市場壓力。

澳洲本（2026）年度發債目標訂在1,500億澳幣（約980億美元），規模較去年度大增50%，增加了投資人消化新債的難度。這可能推高地方政府融資成本，影響到雪梨蓋新鐵路以及布里斯班主辦2032年奧運會等重要項目的籌資。

澳洲財政部周三發售規模12億澳幣、2035年到期的公債，投標與次級市場殖利率差距創四年新低，顯示需求疲軟。

專家指出，發債大增造成市場「疲乏」，但尚未形成結構性風險，主因是澳洲債券受惠於全球投資人憂慮川普政策而減持美債。上月發行規模160億澳元、2036年到期的公債，幾近半數由外資購入，占比創2022年來最高。日本買家與台灣壽險業者已成為穩定買盤的重要力量。

海外需求也滲入信貸市場，推動外國發行者上半年澳元計價公司債（袋鼠債券）的發行量創新高。野村控股亞洲（除日本外）債務銀行團業務主管霍特指出：「發行方渴望多元化，澳幣信貸市場的流動性遠超過新加坡、香港或日本本幣市場。」

市場仍將關注本周剩餘的11.5億澳元債券的拍賣結果，澳洲央行持續降息可能有助支撐需求，但龐大的債務供給仍使投資人保持謹慎。

澳洲 日本 投資人

延伸閱讀

國史館將辦「終戰接收」活動 北京批：淡化日本軍國主義、諂媚侵略者

日本三大怪談登場台中歌劇院 台日人偶共演淒豔「牡丹燈籠」

中國控制全球稀土 澳洲也想分一杯羹

亞洲盃男籃／黎巴嫩下剋上淘汰日本！ 搭上8強末班車

相關新聞

澳洲發債 本土需求「現疲態」！但有台灣壽險業者和日本大戶撐場

澳洲政府今年擴大發債，本土需求顯露疲態，但幸好有包括台灣壽險業者與日本投資人等積極搶購，暫時掩蓋了市場壓力。

美中AI競爭 勝負關鍵在開源？WSJ：中國大陸領先令美國不安

中國將開源AI模型打造成全球標竿的野心，已撼動美國企業與政府官員。他們擔心美國的模型恐遭超越，並正加緊因應這項威脅。

英特爾CEO陳立武讓川普留下好印象後 分析師推估未來可能如此發展

分析師認為，英特爾（Intel）執行長陳立武在與美國總統川普會面後，似乎正在取得白宮的支持，隨著他將繼續與川普內閣對話，...

槓上馬斯克的Neuralink？OpenAI奧特曼傳投資腦機介面新創公司

OpenAI執行長奧特曼傳出準備以公司的創投資金，投資鑽研人類大腦連結電腦的新創公司Merge Labs，這家公司將會與...

中國控制全球稀土 澳洲也想分一杯羹

澳洲希望成為西方國家的稀土來源！近來中國雖然暫緩稀土出口禁令，但歐美國家對於中國牢牢控制稀土出口骨鯁在喉，礦產豐富的澳洲便希望未來成為主要替代來源，不過目前澳洲產量不足，且精煉稀土的成本與污染還有待處理。但因稀土與綠能、電動車，甚至國防工業有關，如此戰略資源各國都期待不要都受到中國控制。

輝達撐腰的CoreWeave盤後暴跌10% 營收超預期但虧損擴大

AI資料中心服務業者CoreWeave公布上季營收輕鬆超越市場預期，受惠於AI工具迅速受採用，帶動其雲端服務需求大增，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。