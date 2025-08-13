美中AI競爭 勝負關鍵在開源？WSJ：中國大陸領先令美國不安

中國將開源AI模型打造成全球標竿的野心，已撼動美國企業與政府官員。他們擔心美國的模型恐遭超越，並正加緊因應這項威脅。

華爾街日報報導，中國今年在AI領域的進展接連不斷，1月由廣受矚目的DeepSeek R1推理模型打頭陣，隨後有阿里巴巴的Qwen，以及自7月以來的Moonshot、Z.ai、MiniMax等一連串新秀登場。

這些模型都提供用戶可下載並修改的版本，這種「開源」或「開放權重」的模式，正推動中國AI技術在全球快速普及。

長期維持模型封閉的美國企業正感受壓力。8月初，ChatGPT開發商OpenAI也推出首個開源模型gpt-oss。

科技史上不乏產業初期百家爭鳴、最終由少數巨頭壟斷的例子，例如微軟Windows系統、Google搜尋引擎，以及智慧手機的iOS和Android系統。

歷史也顯示，技術最先進的一方未必會成為產業標竿，泛用與靈活度也同樣關鍵，這正是為何中國在開源AI的突破，令華府與矽谷倍感憂慮。

今年的美中貿易戰顯示，雙方都能運用各自的產業優勢來向對方施壓。美國有輝達晶片，中國則掌握稀土礦產。美方官員擔心，若中國AI模型在全球占據主導地位，北京將想辦法將其轉化為地緣政治上的籌碼。

根據研究機構 Artificial Analysis的評估，自去年11月以來，中國表現最優秀的開放權重模型，整體表現已超越美國的開源代表。該機構針對數學、程式編碼等多項能力進行評比，結果顯示阿里巴巴的Qwen3某一版本擊敗 OpenAI的gpt-oss。

亞洲地區的工程師特別指出，他們發現中國模型在理解當地語言與掌握文化細節方面往往更細膩。中國模型在訓練時使用更多中文資料，而中文與部分其他亞洲語言之間存在一定的相似性。

一位日本工程師透露，最近為客戶開發聊天機器人時選擇了阿里巴巴的Qwen，原因是發現使用美國模型時，聊天機器人「難以理解用戶言語中隱含的意圖，回覆有時不夠禮貌；Qwen處理這些細節時，表現似乎較佳」。

不過，Qwen的規模幾乎是OpenAI的兩倍，意味著在處理較簡單任務時，可能需要耗用更多運算資源才能完成同樣工作。OpenAI表示，他們的開源模型在推理任務上表現優於相近規模的競爭對手，並能以低成本提供穩定效能。

目前，在開源AI領域勝出的廠商實際收益有限，因為他們投入數億美元開發模型，卻無法直接收回成本。但若成功留住用戶，業者就有機會用免費產品販售其他服務，就像Google在Android作業系統中，搭配搜尋、YouTube等能帶來營收的產品一樣。

上海86Research科技分析師柴克文（Charlie Chai）表示：「中國企業往往把用戶黏著度擺在即時營收之前。」