槓上馬斯克的Neuralink？OpenAI奧特曼傳投資腦機介面新創公司

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
OpenAI共同創辦人兼執行長奧特曼（ Sam Altman）。路透
OpenAI共同創辦人兼執行長奧特曼（ Sam Altman）。路透

OpenAI執行長奧特曼傳出準備以公司的創投資金，投資鑽研人類大腦連結電腦的新創公司Merge Labs，這家公司將會與特斯拉執行長馬斯克的大腦植入晶片公司Neuralink競爭。兩位億萬富豪科技創業家的對壘，顯然又再升高。

三位直接了解計畫的人士告訴金融時報，Merge Labs正以8.5億美元的估值進行新一輪募資，其中大部分資金預期將來自OpenAI的創投團隊。消息來源說，奧特曼鼓勵這項投資，而且將與布拉尼亞（Alex Blania）協助推動這項計畫。布拉尼亞正負責進行「World」計畫，它是個以掃描眼球建立數位身分識別的專案，奧特曼正是這個專案的支持者。

Merge預期將自OpenAI及其他投資人籌得2.5億美元，目前相關談判仍處於早期階段。奧特曼個人不出資。據了解，奧特曼會是Merge的共同創辦人，但不會參與這家新創公司日常營運。

近來在人工智慧（AI）的技術突破及感測大腦訊號的電子元件大有進步，為創建更多的腦機介面提供機會，許多新成立的公司瞄準這塊市場，Merge是其中之一。公司名稱Merge，意為「融合」，是矽谷的熱門概念，指的是人類與機器合在一起的時刻。

Merge將直接與馬斯克2016年創辦的Neuralink競爭。Neuralink致力在人類大腦植入晶片後，直接連接電腦，是目前領先的腦機介面企業之一。競爭者Precision Neuroscience、Synchron等新創公司，正在努力追趕。

今年稍早，Neuralink以90億美元估值募得6.5億美元資金，主要投資人包括紅杉資本（Sequoia Capital）、Thrive Capital、Vy Capital。奧特曼本人過去也曾投資過Neuralink。

奧特曼與馬斯克也是OpenAI共同創辦人，馬斯克在OpenAI草創之初，拿出非常多的資金，幫助公司起步。但馬斯克2018年因與奧特曼理念不合退出，兩人之後在AI領域競爭日益激烈。馬斯克2023年創立了自己的AI新創公司xAI，並試圖透過法律手段阻止OpenAI從非營利組織轉型為營利企業。他曾捐助大部分初期資金來幫助OpenAI起步。

OpenAI 馬斯克 奧特曼

