中國控制全球稀土 澳洲也想分一杯羹

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中國的稀土出口禁令讓西方都相當擔心，澳洲則希望成為中國的替代來源，但目前仍有不少挑戰。（中央社示意圖）
中國的稀土出口禁令讓西方都相當擔心，澳洲則希望成為中國的替代來源，但目前仍有不少挑戰。（中央社示意圖）

澳洲希望成為西方國家的稀土來源！近來中國雖然暫緩稀土出口禁令，但歐美國家對於中國牢牢控制稀土出口骨鯁在喉，礦產豐富的澳洲便希望未來成為主要替代來源，不過目前澳洲產量不足，且精煉稀土的成本與污染還有待處理。但因稀土與綠能、電動車，甚至國防工業有關，如此戰略資源各國都期待不要都受到中國控制。

精煉稀土難突破

根據《英國廣播公司》報導，美國有80%的稀土來自中國、歐盟更高達98%，雖然中國近日在與美國的貿易戰中，暫緩稀土出口的禁令，但西方很擔心中國隨時再限制出口。澳洲近來積極開採鋯石與二氧化鈦。開採的副產品「镝」與「鋱」也是製造業中非常重要的稀土金屬。

近來澳洲西部的依魯卡產量逐漸上升，目前市值約6.5億美元，但稀土除了本身來源以外，處理的精煉過程更是稀土產業鏈中重要的一環，而這也是中國在稀土產業鏈中難以取代的地方。澳洲政府則貸款給當地的「依魯卡能源公司」10億美元，盼建設精煉廠，讓當地的稀土產量在2030年前提升50到170%。

戰略資源各國重視

由於稀土對於綠能轉型、電動車、國防工業都有相當重大的作用，因此近年來逐漸變成國際都相當重視的戰略資源。《南華早報》提到，歐盟就曾不滿中國將稀土「武器化」作為要脅其他國就範的手段；但《東亞論壇》提到，中國也不滿美國對其施行的半導體禁令。

《英廣》分析，澳洲希望發展稀土礦業，作為世界其他國家除了中國以外的選擇，但精煉稀土在中國持續都有嚴重環境汙染的問題，澳洲也很難逃避。對此，澳洲科廷大學教授艾克斯汀表示，澳洲有依法治國的政府，若出現環境汙染，民眾也能對政府有效課責。

