輝達撐腰的CoreWeave盤後暴跌10% 營收超預期但虧損擴大

AI資料中心服務業者CoreWeave公布上季營收輕鬆超越市場預期，受惠於AI工具迅速受採用，帶動其雲端服務需求大增，但上季虧損擴大，第3季營業利益財測也低於市場預期，消息拖累股價在盤後交易重挫超過10%。

目前CoreWeave在美國與歐洲共營運33座AI資料中心，並提供客戶使用輝達（Nvidia）的晶片，為OpenAI和微軟等客戶提供算力，因AI投資前景而成為華爾街寵兒。輝達是CoreWeave的早期投資者，CoreWeave則用融資款大量採購輝達繪圖處理器（GPU）。

CoreWeave在12日公布，第2季營收大增兩倍至12.1億美元，高於市場預估的10.8億美元；然而，第2季經調整後淨虧損擴大至1.308億美元，遠高於去年同期的500萬美元，也高於分析師原先預估的虧損9,630萬美元。

執行長殷崔特（Michael Intrator）表示：「我們正在快速擴張，以滿足前所未有的AI需求。」他說，對該公司服務的需求超出快速建置的能力。該公司上季資本支出達到創紀錄的29億美元。

殷崔特補充說，該集團已經「擴大」與Jane Street、高盛和摩根士丹利等金融公司的合作關係，「大型銀行真的開始嶄露頭角了」，他們是運算能力的龐大消費者。

然而，為滿足需求而加快擴張的競賽，將在當前季度持續拖累CoreWeave獲利。殷崔特在與分析師的會議中表示，第3季營業利益將為1.6億至1.9億美元，低於市場預期的1.92億美元。

CoreWeave股價在12日盤後交易重挫10.4%至每股133.25美元，此前這檔股票自3月上市以來大漲近兩倍。

Running Point資本顧問公司分析師舒爾曼表示：「需求非常強勁，但成長成本過高，拖累盤後股價下跌。」

目前CoreWeave大舉支出進行擴張，包括以90億美元收購資料中心營運業者Core Scientific，並擴大建設資料中心，包括上月承諾在賓州蘭開斯特投資多達60億美元蓋新的資料中心。

殷崔特表示：「雖然存在多種限制因素，但目前最大的挑戰，是取得能夠支撐客戶所需規模基礎設施的電力資源。」。

該公司重申，以90億美元全股票交易收購加密貨幣礦商Core Scientific的好處，是能確保取得Core Scientific 合約中全部1.3 GW的電力及未來管線。不過，Core Scientific最大股東Two Seas Capital上周表示，將投票反對這項收購。

CoreWeave同日將全年營收預估上調至51.5億至53.5 億美元，高於先前預估的49億至51億美元。