美財長暗示降息兩碼 市場押注 Fed 九月出大招

美國財長貝森特表示，聯準會（Fed）在9月利率會議上應對降息50個基點抱持開放態度，理由是近期數據顯示經濟增速與就業表現不如先前估計。通膨趨緩也強化了交易員對聯準會即將降息的押注論據。

貝森特周二接受福斯財經新聞網訪問時指出，「現在真正該考慮的是，是否應在9月降息50個基點」。他指出，聯準會7月30日決定維持利率不變，但兩天後，經修正的數據顯示5月和6月的就業成長弱於先前官方公布的數字。

貝森特指出，如果Fed當時掌握到修正後的數據，本來可以啟動降息。他說，最新公布的通膨報告顯示經濟學家誤判了關稅可能帶來的影響。

他還談到Fed人事，表示「看好」白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）能在9月16-17日會議前獲參議院批准出任Fed理事。米蘭填補的席位任期至明年1月，但有可能被留任。至於誰會來接替明年5月任期屆滿的鮑爾，貝森特說考慮範圍很廝，川普「持非常開放的態度」，但有三個標準：對貨幣政策、監管政策的看法，以及運作與改革央行的能力。

此前數小時，7月通膨數據已令市場強化降息預期。美國消費者物價指數（CPI）較前月上升0.2%，核心CPI上升0.3%，雖高於近幾月均值，但低於市場預估，市場原本預期關稅將推高貨物價格，出現商品通膨，結果通膨壓力反而主要集中於服務類項目。

受數據與官員言論刺激，短天期公債殖利率應聲下跌，市場認為Fed在9月降息的機率升高到90%。彭博的計算顯示，與SOFR 9月合約掛鉤的選擇權交易，權利金現約500萬美元，若定價反映該月降息50個基點，潛在獲利可達4,000萬美元。

根據摩根大通美國公債客戶調查，截至8月11日的一周內，多頭倉位減少5個百分點，轉為中性布局，而空頭部位維持不變，淨多頭倉位降至兩周來最低。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據則顯示，截至8月5日的當周，資產管理公司大幅加碼長天期美債多頭，避險基金則擴大空頭。

部分經濟學者提醒，距離9月會議仍有一個多月，期間將迎來新一輪通膨與就業數據，9月降息半碼未成定局。