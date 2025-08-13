黃仁勳愛用的AI搜尋引擎Perplexity 出價345億美元收購Chrome瀏覽器

人工智慧（AI）新創公司Perplexity表示，已主動向Google提出要約，願意以345億美元收購Google的Chrome瀏覽器。

這樣的收購價碼超過Perplexity目前的公司估值，但該公司商務長施瓦連科（Dmitry Shevelenko）說，已有多家大型投資基金公司同意完全資助這項交易所需資金，但他拒絕透露基金公司名稱。Perplexity估值今年7月達到180億美元。

Perplexity最知名的產品是AI驅動搜尋引擎，可為用戶提供簡潔明瞭的回答，並附上網路原始資料的連結。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳曾說過，他在工作上一直有使用AI工具，尤其是Perplexity。上個月，Perplexity推出了自家的AI瀏覽器，取名「Comet」。

據了解，臉書母公司Meta曾在今年稍早接觸Perplexity，討論收購可能性，但雙方最終未達成協議。

Perplexity此次出價希望收購Chrome的時間點，正值美國司法部建議Google在反壟斷訴訟敗訴後出售Chrome瀏覽器。相關訴訟案的法官裁定，Google在其核心的網路搜尋市場中擁有不合法的壟斷地位。

Google對此訴訟案回應表示，司法部正推動「激進的干預」，並批評司法部的提議「太過廣泛」。Google尚未透露將如何調整業務來因應法官的反壟斷裁決。

Chrome是Google在2008年推出的瀏覽器，為該公司提供數據用於精準廣告投放。司法部在法院裁決後發出的一份文件中指出，強制Google出售Chrome將有助於為搜尋市場的競爭對手，創造更公平的競爭環境。

Robert W. Baird & Co分析師Colin Sebastian說，Perplexity的出價「遠遠低估了Chrome的價值，不能被當作一項嚴肅的提案」。他認為，Chrome的實際價值接近1,000億美元。他推斷強制要求Google出售Chrome的可能性不高，其他補救措施也可以實現法院的目標。

Perplexity此次對Chrome的收購要約，並非該公司首次嘗試大膽併購。今年1月，Perplexity就曾向短影音平台TikTok提出合併建議，不過截至目前，提案還未實現。