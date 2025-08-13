油價收跌 EIA估布蘭特年底跌破每桶60美元 現貨金價上漲

國際油價周二（12日）下跌，投資人評估美國總統川普延長對中國大陸關稅休戰的決定，以及美俄元首會晤可能帶來的影響；金價周二走高，聚焦聯準會可能降息的前景。

油價收跌

布蘭特原油10月期貨跌51美分，跌幅0.77%，報每桶66.12美元；西德州中級原油（WTI）9月期貨結算價跌79美分，跌幅1.24%，報每桶63.17美元，接近上周的兩個月低點。

由於缺乏重大驅動因素，交易員將目光投向本周稍晚舉行的美俄元首峰會，以尋找是否可能放鬆對俄制裁的跡象。

全球基準布蘭特原油期貨的總交易量遠低於日均水平，表明交易人士在尋找更多關於油市前景的線索時保持謹慎。

美國能源資訊局（EIA）周二預測，布蘭特原油現貨價格在今年第4季的平均水準將低於每桶60美元，這將是自2020年以來首次出現季度平均價格低於這一水準的情況。

美國能源部的統計部門預測，由於全球石油供應的增長大大超過了石油產品需求的增長，油價將大幅下跌。

EIA代理局長Steve Nalley說：「石油市場存在很多不確定性。過去，當庫存像我們預期的那樣在未來幾個月迅速增加時，我們曾看到油價大幅下跌。」

現貨金價上漲

現貨黃金價格12日收盤上漲0.18%， 報每英兩3,348.26美元。美元走軟，使持有其他貨幣的買家能買到更便宜的黃金。

美國12月交割的黃金期貨收低 0.2%，報每英兩3,399 美元。交易人士仍在等待白宮澄清有關黃金關稅的訊息。川普周一表示不會對黃金徵收關稅，但未做詳述。上周五美國海關和邊境保護局稱金條面臨關稅，引發黃金市場動盪。

其他金屬方面，現貨白銀上漲0.9%，至每英兩37.92美元；白金漲0.9%，至1,338.73美元；鈀金跌0.5%，至1,129.57美元。