美元走貶 美通膨數據強化9月降息預期

美元匯率周二（12日）走貶，因數據顯示美國7月消費者物價指數（CPI）溫和上漲，市場大幅提升對聯準會（Fed）9月降息的押注。

美元指數下滑0.47%，報98.05。

美元兌日圓貶值0.21%，報147.84日圓。

歐元兌美元升值0.52%，報1.1675美元。

美國勞工統計局周二公布，CPI繼6月上漲0.3%之後，上個月又上揚0.2%，年比增幅為2.7%，低於市場預期的2.8%，這使得市場押注9月降息機率大增。

品浩經濟分析師Tiffany Wilding表示：「通膨壓力看起來非常可控」，「對Fed來說，這是一個非常好的訊號」。

豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示：「整體數據不及預期可能足以在短期內抑制美元漲勢。」

Forex.com分析師Fawad Razaqzada在一份報告中說：「如果Fed連續降息，那麼與對其他國家的政策利率差可能會迅速縮小，從而對美元兌高收益貨幣構成壓力。」

英鎊兌美元升值0.5%，報1.3495美元。此前數據顯示，英國就業市場進一步疲軟，儘管速度較慢，但工資增長保持強勁，後者凸顯英國央行對降息如此謹慎的原因。

澳洲央行將利率一如預期下調25個基點後，澳幣開始走貶。央行說通膨放緩和勞動力市場寬鬆，但對進一步寬鬆的前景持謹慎態度。

不過，美元的普遍疲軟幫助澳幣兌美元收復失地，上漲了0.3%，至0.653美元。

加密貨幣比特幣基本持平於119,295美元附近。在周一攀升至122,308.25美元，接近7月中旬的歷史峰值123,153.22美元。