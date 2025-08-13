快訊

前第一夫人金建希遭押！南韓前總統夫婦雙雙入監「憲政史上首見」

考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看

白宮：輝達與超微的「分潤制」 未來可能適用其他晶片公司

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
白宮表示，在輝達與超微同意將特定先進晶片銷陸收入的15%繳給美國政府之後，這項協議未來還可能擴展到其他晶片公司。圖為輝達報廢晶片。歐新社
白宮表示，在輝達與超微同意將特定先進晶片銷陸收入的15%繳給美國政府之後，這項協議未來還可能擴展到其他晶片公司。圖為輝達報廢晶片。歐新社

川普政府擬與輝達（Nvidia）和超微（AMD）分享其特定先進晶片銷陸收入的15%，具體方案仍在制定當中，還可能將此類交易模式擴展至其他半導體公司。

白宮發言人李維特周二在簡報會上表示，這是「一個創新的想法和解決方案，目前政策僅適用這兩家公司，但未來可能擴大到其他公司」。她補充說：「該政策的合法性與執行機制仍由商務部敲定，具體實施細節需以商務部訊息為準」。

美國總統川普周一證實，已與輝達達成協議：美國政府批准其專為中國大陸市場設計的H20人工智慧晶片出口許可，條件是15%的營收分潤。

白宮確認超微也以部分在華銷售額為代價獲得出口許可。川普強調：「我明確表示，既然政府批准放行，企業就應向國家支付相應費用。」

輝達本周聲明稱，該公司始終遵循美國政府制定的全球市場參與規則。

川普說兩家晶片大廠的出口許可已是既定事實。但律師和法律專家警告，現有法規對政府收取出口許可費有嚴格限制，此舉可能存在法律爭議。

美國商務部未回應置評請求。

H20晶片是輝達為符合拜登時期美國出口管制而專門設計的降規版產品，與美國本土使用的H100/H200晶片同源。輝達今年初曾表示，在川普政府4月宣布該晶片銷陸需取得出口許可前，H20晶片單季銷售有望突破80億美元。輝達執行長黃仁勳7月造訪白宮後，川普釋出批准出口許可的訊號。

美國政府以國安為由管制輝達等企業的AI晶片，擔心可能被中國用來反超美國的AI技術優勢，或應用於軍事領域。但知情人士透露，大陸官方已敦促本土企業避免在政府及國安相關領域使用輝達H20晶片。

H20 美國 川普

延伸閱讀

提告施壓聯準會降息？川普指控鮑爾不當管理裝修工程

川普政府目標清除華府遊民：送收容所或監獄

「雙普會」周五登場 白宮：這是一次聆聽的行程

川普改口 陳立武故事…了不起 帶動英特爾早盤股價上漲

相關新聞

溫和CPI推升降息預期 美股史指那指同創新高 道指飆近500點

史坦普500指數和那斯達克綜合指數均創下歷史新高，略遜於預期的通膨報告提高了聯準會下個月降息的可能性。

油價收跌 EIA估布蘭特年底跌破每桶60美元 現貨金價上漲

國際油價周二（12日）下跌，投資人評估美國總統川普延長對中國大陸關稅休戰的決定，以及美俄元首會晤可能帶來的影響；金價周二...

白宮：輝達與超微的「分潤制」 未來可能適用其他晶片公司

川普政府擬與輝達（Nvidia）和超微（AMD）分享其特定先進晶片銷陸收入的15%，具體方案仍在制定當中，還可能將此類交...

美股收盤／標普500與那指再創新高 市場樂觀預期9月會降息

美國股市三大指數周二（12日）勁揚逾1%，標普500指數和那斯達克指數創下收盤新高紀錄，因為7月通膨數據基本符合預期，強...

美7月CPI漲幅低於預期 市場研判Fed 9月降息

美國7月核心消費者物價指數（CPI）月升幅及年升幅都持續增溫，主因服務類價格加速上升，顯示關稅升高對通膨的影響逐漸發酵，...

蝦皮母公司 第2季營收創高

蝦皮母公司冬海（Sea Ltd）上季營收創新高，且優於預期，主因東南亞消費者日益轉向線上購物，帶動旗下電商業績強勁成長，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。