台積電ADR收漲 日月光聯電勁揚逾1%
台股ADR周二（12日）收漲，台積電ADR收盤上漲0.89%，報每股244.29美元，換算並折合台幣後為每股1,465.69元，較台北交易股票溢價率為24.21%。
道瓊工業指數12日收盤上漲483.52點，漲幅1.10%，報44,458.61點；標普500指數漲72.31點，漲幅1.13%，報6,445.76點；那斯達克指數上漲296.50點，漲幅1.39%，報21,681.90點。
費城半導體指數大漲169.71點，漲幅2.99%，報5,840.08點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 151.94 +1.20 148.00 2.67
中華電 CHT 135.87 +0.69 135.00 0.64
台積電 TSM 1,465.69 +0.91 1,180.00 24.21
聯電 UMC 40.86 +1.34 40.65 0.51
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
