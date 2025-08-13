美股收盤／標普500與那指再創新高 市場樂觀預期9月會降息

美國股市三大指數周二（12日）勁揚逾1%，標普500指數和那斯達克指數創下收盤新高紀錄，因為7月通膨數據基本符合預期，強化了市場對聯準會幾乎肯定會在9月降息的預期。

道瓊工業指數12日收盤上漲483.52點，漲幅1.10%，報44,458.61點；標普500指數漲72.31點，漲幅1.13%，報6,445.76點；那斯達克指數上漲296.50點，漲幅1.39%，報21,681.90點。

費城半導體指數大漲169.71點，漲幅2.99%，報5,840.08點。

美國勞工部說，7月消費者物價指數（CPI）月比上升0.2%，而年通膨率略低於預期，這引起了美國總統川普再度提出降息的呼籲。

反映利率預期的較短期公債殖利率下滑，利率期貨顯示，交易者認為聯準會可能在9月降息約25個基點的機率為88.8%。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Tom Barkin）表示，儘管仍不清楚聯準會應該更加注重控制通膨還是提振就業市場，但經濟前景的不確定性在減弱；堪薩斯聯準銀行總裁施密德（Jeff Schmid）表示，他支持暫時維持利率不變，以防經濟走強推高通膨壓力。

高盛資產管理公司基本股票客戶投資組合管理共同主管Katherine Bordlemay表示：「CPI數據對股市整體是支持性的，得到了一些好消息，聯準會看起來更有望在9月降息，而且可能會出現更多的過渡性通膨。」「我繼續看好大型企業，我們繼續對巨型科技抱有信心。」

美中兩國將關稅休戰期延長至11月10日，避免了對彼此商品徵收大幅關稅，這令市場鬆了一口氣。

最近幾周，美國股市因科技股獲利強勁、貿易緊張局勢緩和以及降息預期增強而反彈。美銀全球研究公司的數據顯示，上周流入美股的資金是兩年來最多的。追蹤小型公司的羅素2000指數上漲近3%。

Alphabet股價上漲1.2%，原因是Perplexity提出345億美元現金收購該公司的Chrome瀏覽器。

英特爾股價大漲5.6%，此前川普表示，他周一會見了英特爾執行長陳立武，並對陳立武大加讚賞，稱這次會面「非常有意思」。上周，川普才要求陳立武立即辭職，稱他與中國公司的關係「存在高度利益衝突」。

追蹤航空股的指數大漲8.87%，創一個多月來最大單日漲幅，此前數據顯示7月機票價格上漲了4%。

銀行股上漲，標普500銀行指數上漲 2.1%，原因是分析師表示，殖利率曲線變陡將有助於銀行獲利，因為銀行可以低價借貸，並以更高的利率放貸。

Cardinal Health下跌7%，此前這家藥品分銷商表示將以19億美元的價格收購醫療保健管理公司Solaris。