油價跌 美7月CPI升勢溫和…市場預期聯準會9月降息

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導

美國七月核心消費者物價指數（ＣＰＩ）月升幅及年升幅持續增溫，主因服務類價格加速上升，顯示關稅升高對通膨的影響逐漸發酵，但汽油價格下跌使整體ＣＰＩ升勢依然溫和。聯準會（Ｆｅｄ）將繼續觀察八月就業及通膨數據，再決定九月會議是否及如何降息；金融市場預期聯準會將於九月恢復降息，帶動美國公債及美股於紐約十二日早盤上漲，美元走貶。

美國勞工部十二日公布，七月整體ＣＰＩ比去年同期上升百分之二點七，與六月的升幅相同，但低於預估的百分之二點八；與六月相比上升百分之○點二，符合預估，但小於六月時的百分之○點三升幅。

扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ，比去年同期上升百分之三點一，高於預估的百分之三，也高於六月的百分之二點九升幅，是今年來最大升幅；比起六月上升百分之○點三，符合預估，但也高於六月時的百分之○點二升幅。

扣除能源後的服務類ＣＰＩ比六月上升百分之○點四，是今年來最大單月升幅，主因機票價格出現三年來最大漲幅，醫療及娛樂價格也上升。產品類核心ＣＰＩ漲幅平淡。聯準會重視的超核心服務類ＣＰＩ，比六月大幅上升百分之○點四八，是今年元月來最大，也是十六個月來最大，此種升幅近來相當罕見。

經濟學家指出，核心ＣＰＩ及服務業通膨升幅明顯擴大，顯示關稅效應逐步顯現，但通膨並未急速上升，加上就業市場走軟，因此只要八月通膨數據未嚴重惡化，聯準會九月仍可能恢復降息，但今年內降息幅度可能縮小到一至二碼。

美股十二日早盤開高走高，ＣＮＢＣ報導，由於整體通膨升勢不如預期，投資人鬆了一口氣，之前對川普關稅可能再度點燃通膨的疑慮暫時紓解，三大指數同步開高。

降息 聯準會 原油價格

川普揚言允許對鮑爾進行「重大訴訟」 再度呼籲降息

美股早盤／通膨數據溫和 美股三大指數開高、道瓊漲逾400點

曾被封「鷹王」…前Fed官員博拉德：若Fed獨立性獲尊重 願接下任主席

川普再籲鮑爾降息 考慮提起重大訴訟…因Fed大樓修繕花太多錢

相關新聞

溫和CPI推升降息預期 美股史指那指同創新高 道指飆近500點

史坦普500指數和那斯達克綜合指數均創下歷史新高，略遜於預期的通膨報告提高了聯準會下個月降息的可能性。

油價收跌 EIA估布蘭特年底跌破每桶60美元 現貨金價上漲

國際油價周二（12日）下跌，投資人評估美國總統川普延長對中國大陸關稅休戰的決定，以及美俄元首會晤可能帶來的影響；金價周二...

白宮：輝達與超微的「分潤制」 未來可能適用其他晶片公司

川普政府擬與輝達（Nvidia）和超微（AMD）分享其特定先進晶片銷陸收入的15%，具體方案仍在制定當中，還可能將此類交...

美股收盤／標普500與那指再創新高 市場樂觀預期9月會降息

美國股市三大指數周二（12日）勁揚逾1%，標普500指數和那斯達克指數創下收盤新高紀錄，因為7月通膨數據基本符合預期，強...

美7月CPI漲幅低於預期 市場研判Fed 9月降息

美國7月核心消費者物價指數（CPI）月升幅及年升幅都持續增溫，主因服務類價格加速上升，顯示關稅升高對通膨的影響逐漸發酵，...

蝦皮母公司 第2季營收創高

蝦皮母公司冬海（Sea Ltd）上季營收創新高，且優於預期，主因東南亞消費者日益轉向線上購物，帶動旗下電商業績強勁成長，...

