油價跌 美7月CPI升勢溫和…市場預期聯準會9月降息
美國七月核心消費者物價指數（ＣＰＩ）月升幅及年升幅持續增溫，主因服務類價格加速上升，顯示關稅升高對通膨的影響逐漸發酵，但汽油價格下跌使整體ＣＰＩ升勢依然溫和。聯準會（Ｆｅｄ）將繼續觀察八月就業及通膨數據，再決定九月會議是否及如何降息；金融市場預期聯準會將於九月恢復降息，帶動美國公債及美股於紐約十二日早盤上漲，美元走貶。
美國勞工部十二日公布，七月整體ＣＰＩ比去年同期上升百分之二點七，與六月的升幅相同，但低於預估的百分之二點八；與六月相比上升百分之○點二，符合預估，但小於六月時的百分之○點三升幅。
扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ，比去年同期上升百分之三點一，高於預估的百分之三，也高於六月的百分之二點九升幅，是今年來最大升幅；比起六月上升百分之○點三，符合預估，但也高於六月時的百分之○點二升幅。
扣除能源後的服務類ＣＰＩ比六月上升百分之○點四，是今年來最大單月升幅，主因機票價格出現三年來最大漲幅，醫療及娛樂價格也上升。產品類核心ＣＰＩ漲幅平淡。聯準會重視的超核心服務類ＣＰＩ，比六月大幅上升百分之○點四八，是今年元月來最大，也是十六個月來最大，此種升幅近來相當罕見。
經濟學家指出，核心ＣＰＩ及服務業通膨升幅明顯擴大，顯示關稅效應逐步顯現，但通膨並未急速上升，加上就業市場走軟，因此只要八月通膨數據未嚴重惡化，聯準會九月仍可能恢復降息，但今年內降息幅度可能縮小到一至二碼。
美股十二日早盤開高走高，ＣＮＢＣ報導，由於整體通膨升勢不如預期，投資人鬆了一口氣，之前對川普關稅可能再度點燃通膨的疑慮暫時紓解，三大指數同步開高。
