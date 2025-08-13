川普向輝達、超微抽成 恐違憲

美國晶片製造商輝達和超微與川普政府達成罕見協議，同意將ＡＩ晶片銷往中國大陸營收的百分之十五上繳美國國庫，以換取出口許可，成為美國政府首次直接從企業營收「抽成」，但專家警告此舉可能違憲。

華盛頓郵報報導，川普十一日在白宮記者會上表示，他曾與輝達執行長黃仁勳討論是否允許Ｈ20晶片出口，並稱黃仁勳是「很棒的人」。川普透露：「我說，如果我要這麼做，給你們一個批准，我希望你們回饋國家一點東西。」

知情人士表示，川普和輝達達成抽成協議後，打電話給商務部長盧特尼克，指示發放出口許可。川普形容Ｈ20晶片是「舊晶片」，雖然「在當地仍有市場」，但不會提升中國能力。部分學者迅速批評，此舉可能違反美國憲法禁止對出口徵稅規定。

曾在拜登政府出任白宮國際經濟資深主任的哈雷爾十日在社群媒體表示，這件事除有政策問題外，「美國憲法明確禁止對出口徵稅」。

布希政府出口管制高層官員、現任諮詢公司「博然思維」（Brunswick Group）資深顧問的帕迪拉也說，該協議「前所未有且危險」。他說：「出口管制是為保護國家安全，而非為政府籌措收入。這種安排看起來像賄賂或勒索，或者兩者兼具」。

加州西部法學院法學教授艾塞維斯說，是否提起訴訟，通常由受影響企業自行決定。

美國政府一向堅持，出口管制是基於國家安全需求，而非經濟考量。一位匿名知情人士表示，該協議暗示「公司可以付錢，換取破壞國家安全的權利」。