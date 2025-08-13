快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

川普向輝達、超微抽成 恐違憲

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國晶片製造商輝達和超微與川普政府達成罕見協議，同意將ＡＩ晶片銷往中國大陸營收的百分之十五上繳美國國庫，以換取出口許可，成為美國政府首次直接從企業營收「抽成」，但專家警告此舉可能違憲。

華盛頓郵報報導，川普十一日在白宮記者會上表示，他曾與輝達執行長黃仁勳討論是否允許Ｈ20晶片出口，並稱黃仁勳是「很棒的人」。川普透露：「我說，如果我要這麼做，給你們一個批准，我希望你們回饋國家一點東西。」

知情人士表示，川普和輝達達成抽成協議後，打電話給商務部長盧特尼克，指示發放出口許可。川普形容Ｈ20晶片是「舊晶片」，雖然「在當地仍有市場」，但不會提升中國能力。部分學者迅速批評，此舉可能違反美國憲法禁止對出口徵稅規定。

曾在拜登政府出任白宮國際經濟資深主任的哈雷爾十日在社群媒體表示，這件事除有政策問題外，「美國憲法明確禁止對出口徵稅」。

布希政府出口管制高層官員、現任諮詢公司「博然思維」（Brunswick Group）資深顧問的帕迪拉也說，該協議「前所未有且危險」。他說：「出口管制是為保護國家安全，而非為政府籌措收入。這種安排看起來像賄賂或勒索，或者兩者兼具」。

加州西部法學院法學教授艾塞維斯說，是否提起訴訟，通常由受影響企業自行決定。

美國政府一向堅持，出口管制是基於國家安全需求，而非經濟考量。一位匿名知情人士表示，該協議暗示「公司可以付錢，換取破壞國家安全的權利」。

關稅 川普 輝達

延伸閱讀

川普、普亭會面前俄軍突推進深入烏東 外媒分析：加大基輔割地壓力

中印關係逐漸回暖 從這兩事見端倪...川普關稅撮合的？

川普重提俄烏「互換土地」 歐盟代表：停火前壓根不應討論讓步

美國霸權下台灣如何生存？吳玉山：講話像民主黨恐讓川普反感

相關新聞

美股早盤／通膨數據溫和 美股三大指數開高、道瓊漲逾400點

美國最新通膨數據溫和，讓先前擔心川普關稅政策可能推高美國物價的投資人獲得安慰，美股12日早盤三大指數全面開高。

川普向輝達、超微抽成 恐違憲

美國晶片製造商輝達和超微與川普政府達成罕見協議，同意將ＡＩ晶片銷往中國大陸營收的百分之十五上繳美國國庫，以換取出口許可，...

川普會見陳立武 改口大讚「了不起」

美國總統川普十一日表示，他和內閣成員已會見英特爾執行長陳立武。幾天前要求陳立武辭職的川普，在這場會面後發文稱讚陳立武「了...

曾被封「鷹王」…前Fed官員博拉德：若Fed獨立性獲尊重 願接下任主席

下任聯準會（Fed）主席可能人選之一的聖路易聯準銀行前總裁博拉德（James Bullard）說，若聯準會的獨立性獲得尊...

川普再籲鮑爾降息 考慮提起重大訴訟…因Fed大樓修繕花太多錢

美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文表示：「『慢半拍』鮑爾必須降息，他總是太晚行動，造成的損害難以估...

蝦皮母公司上季營收創新高 台灣不知幫賺多少？

蝦皮母公司冬海（Sea Ltd）上季營收創新高，且優於預期，主因東南亞消費者日益轉向線上購物，帶動旗下電商業績強勁成長，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。