挪威主權基金 績效閃耀

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

全球最大主權財富基金挪威主權財富基金上季績效是2023年底以來最佳，反映股市上漲帶來的效益。執行長譚俊（Nicolai Tangen）認為，從目前市況來看，投資人需要採取多元化策略並著眼於長線，而非隨著短線波動起舞。

譚俊接受彭博電視訪問時說：「在當前環境下，投資人確實需要高度分散投資，投資眼光要放很遠，因為根據短線波動調整投資組合是完全不可能的事，尤其是像我們這麼大規模的投資人。」挪威主權基金管理1.9兆美元資產。

管理挪威主權財富基金的挪威銀行投資管理公司（NBIM）12日公布，第2季投資報酬率為6.4%，其中股票報酬率為8.45%，未上市基礎建設投資為8.1%，固定收益與未上市不動產則帶來少量貢獻。截至第2季挪威主權財富基金約持有全球1.5%上市股票，股票配置比重超過三分之二，這些股票都來自挪威以外地區。

譚俊說：「如果你曾告訴我政治與科技界會發生什麼事及關稅情勢，我永遠不會相信金融市場表現會這麼有撐。」

挪威主權財富基金上半年報酬率為5.7%，歐洲銀行股貢獻最大，反映市場預期歐洲公共支出將增加及銀行獲利能力將進一步增強的影響。電信與公用事業類股表現也很強勁，醫療保健類股報酬率則最低。

如果只看十大持股，上半年獲得挪威主權財富基金加碼買進股票的公司有輝達（Nvidia）、蘋果、台積電、特斯拉與波克夏。截至6月30日台積電是挪威主權財富基金第八大股票部位，持股市值達到174億美元。

但挪威主權財富基金近來持續面臨壓力，原因是該基金投資的部分公司，涉入以色列在加薩發動的戰爭。繼宣布已出清11家以色列公司股票，以及將與處理部分以色列投資的三家外部資產管理公司全數停止合作後，挪威主權財富基金12日表示，預計還會從其他以色列公司撤資。

挪威 主權 財富

