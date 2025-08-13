川普改口 陳立武故事…了不起 帶動英特爾早盤股價上漲

美國總統川普和他的內閣成員11日會見了英特爾執行長陳立武，他形容這是一場「有意思」的會面，還誇讚陳立武的成功和崛起是個「了不起的故事」。不過數日前，川普才要求陳立武立刻辭職下台。英特爾股價12日早盤上漲逾2%。

川普發文表示：「我與英特爾的陳立武先生會面，商務部長盧特尼克、財政部長貝森特也出席。這是一場非常有意思的會面。他的成功與崛起是個了不起的故事。陳先生與我的內閣成員將花時間一起協商，並在下周向我提出建議。感謝大家關注此事！」

英特爾在聲明中表示，陳立武與川普討論了公司「致力於強化美國在科技和製造領域的領導地位」，並形容此次會談「坦率且有建設性」。

英特爾表示：「我們感謝總統在推動這些關鍵優先事項上的強力領導，並期待在重振這家偉大的美國公司過程中與他和他的政府緊密合作。」

川普對陳立武的態度與四天前形成鮮明對比。川普上周發文說，陳立武應該立即辭去英特爾執行長一職，指他「存在嚴重利益衝突」。

現年65歲的陳立武，2022年起就擔任英特爾董事，今年3月接替基辛格出任執行長，7月底時曾坦言，剛接手的最初數月並不容易，公司裁員並縮減晶圓代工部門規模。上周，阿肯色州共和黨聯邦參議員柯頓質疑陳立武與大陸的關係，提及他先前擔任益華電腦執行長時涉及的一起刑事案件，並詢問英特爾是否要求陳立武出脫與大陸有敏感關係晶片企業的持股。

現年65歲的陳立武是出生於馬來西亞的華裔，在新加坡長大，後赴美國獲得麻省理工學院（MIT）碩士學位。