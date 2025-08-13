黃金輸美不課稅 價格走跌

美國總統川普11日在社群平台Truth Social表示，不會對進口黃金徵收關稅，消除了幾天來黃金輸入美國是否要被課稅的不確定性。金價應聲走跌。

紐約12月交割的黃金期貨價格11日收盤重挫2.48%，12日早盤續跌，一度失守每英兩3,400美元。上周五（8日）消息剛傳開時，黃金期貨價盤中一度大漲2.3%，站上3,534美元的四個月高點，也逼近歷史最高紀錄，收盤漲幅仍超過1%。

現貨黃金價格11日收盤也大跌1.63%，紐約12日盤初小幅回升，報3,344美元。現貨價格上周五的表現未與期貨同步，僅收在平盤。

過去幾天，黃金市場因為美國海關與邊境保護局（CBP）回覆瑞士業者詢問黃金輸入美國是否被課稅時，回信判定1公斤和100英兩規格的金條須繳納關稅，消息傳開後，因為與過去豁免關稅的慣例不同，隨即引發市場動盪。

Kitco Metals資深分析師懷克夫表示，交易員把焦點轉向其他因素上，基於美國很快可能就會降息的預期，對黃金後市應該是有利的。

瑞士精煉全球約70%黃金，且大多輸往美國供投資或工業使用，如果金條真要被美國課徵關稅，瑞士將高度曝險。