澳洲今年三度降息 澳幣下挫

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

澳洲央行12日宣布今年來的第三度降息，基準利率降至兩年來最低，理由是通膨放緩且勞動力市場轉趨寬鬆，不過央行對進一步降息的可能性仍持謹慎態度，表示未來決策將取決於經濟數據。

澳洲央行12日將現金利率調降1碼，利率降至3.6%，為2023年4月以來最低，符合市場預期，尤其7月央行意外按兵不動把利率維持在3.85%後，市場更加確信8月的降息機率，因第2季通膨如預期放緩，同時失業率上升。

澳洲央行貨幣政策委員會在決策聲明中表示：「由於核心通膨率繼續向2%-3%目標區間的中點回落，而且就業市場如預期略有降溫，委員會認為進一步放鬆貨幣政策是合適的。」

央行公布決策後，澳幣匯率一度貶值0.5%，報1澳幣兌0.6482美元。澳洲央行在本輪寬鬆周期中已累計降息75個基點，但在當前的寬鬆周期中，澳洲央行相較之下行動較謹慎，央行總裁布洛克多次強調，與全球其他央行相比，澳洲在2022至2023年的緊縮周期中並未將利率推得那麼高，因此現在未必需要降那麼多。

澳洲 通膨 貨幣

