蝦皮母公司 第2季營收創高

蝦皮母公司冬海（Sea Ltd）上季營收創新高，且優於預期，主因東南亞消費者日益轉向線上購物，帶動旗下電商業績強勁成長，在紐約掛牌的ADR早盤應聲勁揚18%。

冬海12日公布，止於6月的第2季營收成長38%，達到創紀錄的52.6億美元，且優於分析師預期的50億美元；上季淨利由一年前的7,990萬美元跳增至4.142億美元，但不如市場預期的4.44億美元。

貢獻集團逾六成營收、去年轉虧為盈的電商部門蝦皮，上季營收年增34%至38億美元，受惠於佣金和廣告收入增加。冬海的金融服務部門Monee上季營收則躍增70%至8.828億美元，娛樂部門營收也攀升28.4%。

蝦皮在台灣和東南亞地區廣受歡迎，在拉丁美洲也有可觀版圖，主因該公司致力於提供具競爭力的價格與較好的客戶體驗，帶動需求強勁成長。

為提升獲利，蝦皮去年初開始在多個核心市場，將向賣家收取的佣金調漲約三分之一，使其高於同業。此舉反映蝦皮自信能憑藉廣大的用戶基礎與完備的送貨服務，吸引並留住賣家。