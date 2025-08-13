輝達降規版晶片銷陸 川普考慮大鬆綁

經濟日報／ 本報綜合報導
美國總統川普表示，考慮允許輝達在大陸銷售以目前主流Blackwell平台製造的「降規版」AI晶片。 路透

美國總統川普表示，考慮允許輝達在大陸銷售以目前主流Blackwell平台製造的「降規版」AI晶片。他也證實已與輝達執行長黃仁勳達成協議，華府可分得輝達H20處理器在大陸銷售額的15%。

H20是輝達根據前一代Hooper架構設計的降規版AI晶片，不過，川普想要對輝達銷陸AI晶片「抽成15%」的如意算盤正面臨北京方面阻擋。知情人士透露，大陸官方已敦促國內企業避免使用H20，尤其是官方相關用途，讓輝達和超微在獲得華府批准恢復對陸銷售降規版AI晶片後，面臨北京施壓勸退大陸客戶的挑戰。

彭博資訊報導，大陸官方近幾周陸續向一些公司發出通知，敦促避免使用H20，尤其是國有或民間企業在涉及官方或國安的相關業務。北京的行動也影響超微的AI加速器，但還不清楚是否具體點名超微MI308晶片。

知情人士說，北京向企業發出的部分信函中，包含一系列問題，例如為何選擇購買輝達H20晶片、而非國產替代品？在已有國內選項的情況下，是否為必要選擇？以及是否發現輝達硬體存在安全漏洞？

目前大陸對輝達和超微晶片使用的最嚴格指引，僅限於敏感應用，但也可能延伸至更多領域，相關討論仍在初步階段。大陸官媒已質疑H20的安全與可靠性，中國監管當局也已直接向輝達表達這些擔憂，但輝達否認其晶片有這類漏洞。

川普政府與輝達、超微達成的極為罕見「分潤」協議，象徵川普政府對企業決策的最新干預行動，也震驚華府的對陸鷹派。知情人士透露，部分國安官員正考慮辭職，抗議川普可能鬆綁先進晶片出口管制。

川普11日證實要向輝達「抽成」之際並透露，他計劃和黃仁勳討論一項新協議，允許輝達以Blackwell架構設計的降規版晶片銷往大陸。

