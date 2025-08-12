美7月CPI年增率2.7%持平 核心通膨攀抵5個月高點

快訊

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國勞工部今天公布的數據顯示，美國7月消費者物價指數（CPI）年增率2.7%，低於市場預期，但隨著美國總統川普廣泛性關稅措施逐漸對經濟造成影響，核心CPI攀抵5個月高點。

法新社報導，美國勞工部今天公布7月CPI較去年同期增加2.7%，和6月增幅相同持平。市場對於數據可信度的疑慮逐漸升高，聯邦準備理事會（Fed）官員則在評估川普今年加徵關稅引發的反應。

分析師密切關注這次的CPI報告，試圖在7月政府就業報告顯示主要就業市場出現疲態後，從中一窺美國經濟轉疲的跡象。

美國7月CPI年增幅略低於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和華爾街日報（The Wall Street Journal）訪調分析師預估的2.8%。

7月能源和汽油價格指數下滑，住宿價格指數則是攀升。

而扣除波動較大的食品和能源價格後的核心CPI月增幅加速至0.3%，較6月的0.2%攀升。川普加徵關稅推升進口商品價格，雜貨價格則是滑降。

和去年同期相比，核心通膨攀升3.1%，增幅也較之前攀升。

根據CPI報告，7月攀升的價格指數包括醫療照顧、航空機票費用以及家庭裝修。

美聯社報導，通膨居高不下讓聯準會陷入困難處境。川普4月宣布加徵關稅後，美國春季就業大幅放緩，新增就業陷入停滯已升高金融市場預期聯準會降息心理。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）警告，通膨若繼續惡化，聯準會可能會維持觀望立場。此舉已令川普不滿，川普無視聯準會的獨立性，要求降息。

CPI 美國 川普

相關新聞

美股早盤／通膨數據溫和 美股三大指數開高、道瓊漲逾400點

美國最新通膨數據溫和，讓先前擔心川普關稅政策可能推高美國物價的投資人獲得安慰，美股12日早盤三大指數全面開高。

曾被封「鷹王」…前Fed官員博拉德：若Fed獨立性獲尊重 願接下任主席

下任聯準會（Fed）主席可能人選之一的聖路易聯準銀行前總裁博拉德（James Bullard）說，若聯準會的獨立性獲得尊...

川普再籲鮑爾降息 考慮提起重大訴訟…因Fed大樓修繕花太多錢

美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文表示：「『慢半拍』鮑爾必須降息，他總是太晚行動，造成的損害難以估...

蝦皮母公司上季營收創新高 台灣不知幫賺多少？

蝦皮母公司冬海（Sea Ltd）上季營收創新高，且優於預期，主因東南亞消費者日益轉向線上購物，帶動旗下電商業績強勁成長，...

美國7月整體CPI升勢仍屬溫和 9月降息機率高

美國7月核心消費者物價指數（CPI）月升幅及年升幅都持續增溫，主因服務類價格加速上升，顯示關稅升高對通膨的影響逐漸發酵，...

南韓消費券扶持小企業「美意」有漏洞 不能買三星、LG卻能買小米惹議

南韓7月21日開始發放消費券，旨在振興地方經濟、扶持小企業主，特別排除大型電子用品零售商和背後有企業撐腰的便利商店，但當...

