美7月CPI年增率2.7%持平 核心通膨攀抵5個月高點

美國勞工部今天公布的數據顯示，美國7月消費者物價指數（CPI）年增率2.7%，低於市場預期，但隨著美國總統川普廣泛性關稅措施逐漸對經濟造成影響，核心CPI攀抵5個月高點。

法新社報導，美國勞工部今天公布7月CPI較去年同期增加2.7%，和6月增幅相同持平。市場對於數據可信度的疑慮逐漸升高，聯邦準備理事會（Fed）官員則在評估川普今年加徵關稅引發的反應。

分析師密切關注這次的CPI報告，試圖在7月政府就業報告顯示主要就業市場出現疲態後，從中一窺美國經濟轉疲的跡象。

美國7月CPI年增幅略低於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和華爾街日報（The Wall Street Journal）訪調分析師預估的2.8%。

7月能源和汽油價格指數下滑，住宿價格指數則是攀升。

而扣除波動較大的食品和能源價格後的核心CPI月增幅加速至0.3%，較6月的0.2%攀升。川普加徵關稅推升進口商品價格，雜貨價格則是滑降。

和去年同期相比，核心通膨攀升3.1%，增幅也較之前攀升。

根據CPI報告，7月攀升的價格指數包括醫療照顧、航空機票費用以及家庭裝修。

美聯社報導，通膨居高不下讓聯準會陷入困難處境。川普4月宣布加徵關稅後，美國春季就業大幅放緩，新增就業陷入停滯已升高金融市場預期聯準會降息心理。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）警告，通膨若繼續惡化，聯準會可能會維持觀望立場。此舉已令川普不滿，川普無視聯準會的獨立性，要求降息。