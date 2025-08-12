美股早盤／通膨數據溫和 美股三大指數開高、道瓊漲逾400點

美國最新通膨數據溫和，讓先前擔心川普關稅政策可能推高美國物價的投資人獲得安慰，美股12日早盤三大指數全面開高。

道瓊工業指數早盤上漲400點，或0.9%，標普500指數漲0.5%，那斯達克指數早盤一度揚升0.8%至盤中新高。費城半導體指數走高1.4%；台積電ADR漲0.2%，輝達走低，跌0.5%。

美國勞工部12日公布，7月整體消費者物價指數（CPI）比去年同期上升2.7%，與6月的升幅相同，但低於預估的2.8%。市場押注該數據溫和，足以讓聯準會（Fed）今年降息不止一次。芝商所的FedWatch工具顯示，目前市場預估9月降息機率接近91%，高於數據公布前的85%。

川普數日前要求英特爾執行長陳立武立刻下台，11日會見本人後，態度大翻轉，還誇讚陳立武是「成功人士」，激勵英特爾股價早盤上揚近2%。其他個股方面，穩定幣發行商Circle上季營收年增53%，股價早盤大漲10%。

此時也正值交易員權衡關稅最新進展。川普11日表示，將延長對中國大陸關稅寬限期90天，休兵到11月9日。

Northwestern Mutual財富管理公司投資長Brent Schutte表示，「投資人看來正押注即將到來的降息，並寄望其能抵消關稅的影響，我們認為現在下這種結論還為時過早」，「關稅的衝擊程度以及在經濟上產生作用的時間，仍是未知數。在此同時，股價的高估值可能放大任何利空消息對股票報酬的衝擊」。