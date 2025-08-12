快訊

通膨數據溫和 美股早盤三大指數開高、道瓊漲逾400點

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／通膨數據溫和 美股三大指數開高、道瓊漲逾400點

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國最新通膨數據溫和，令投資人鬆一口氣，美股12日早盤三大指數全面開高。路透
美國最新通膨數據溫和，令投資人鬆一口氣，美股12日早盤三大指數全面開高。路透

美國最新通膨數據溫和，讓先前擔心川普關稅政策可能推高美國物價的投資人獲得安慰，美股12日早盤三大指數全面開高。

道瓊工業指數早盤上漲400點，或0.9%，標普500指數漲0.5%，那斯達克指數早盤一度揚升0.8%至盤中新高。費城半導體指數走高1.4%；台積電ADR漲0.2%，輝達走低，跌0.5%。

美國勞工部12日公布，7月整體消費者物價指數（CPI）比去年同期上升2.7%，與6月的升幅相同，但低於預估的2.8%。市場押注該數據溫和，足以讓聯準會（Fed）今年降息不止一次。芝商所的FedWatch工具顯示，目前市場預估9月降息機率接近91%，高於數據公布前的85%。

川普數日前要求英特爾執行長陳立武立刻下台，11日會見本人後，態度大翻轉，還誇讚陳立武是「成功人士」，激勵英特爾股價早盤上揚近2%。其他個股方面，穩定幣發行商Circle上季營收年增53%，股價早盤大漲10%。

此時也正值交易員權衡關稅最新進展。川普11日表示，將延長對中國大陸關稅寬限期90天，休兵到11月9日。

Northwestern Mutual財富管理公司投資長Brent Schutte表示，「投資人看來正押注即將到來的降息，並寄望其能抵消關稅的影響，我們認為現在下這種結論還為時過早」，「關稅的衝擊程度以及在經濟上產生作用的時間，仍是未知數。在此同時，股價的高估值可能放大任何利空消息對股票報酬的衝擊」。

美國 川普 道瓊指數

延伸閱讀

川普、普亭會面前俄軍突推進深入烏東 外媒分析：加大基輔割地壓力

川普再籲鮑爾降息 考慮提起重大訴訟…因Fed大樓修繕花太多錢

川普重提俄烏「互換土地」 歐盟代表：停火前壓根不應討論讓步

韓媒：傳川普擬對內含晶片產品徵25%關稅 三星智慧機最快本周遭殃？

相關新聞

美股早盤／通膨數據溫和 美股三大指數開高、道瓊漲逾400點

美國最新通膨數據溫和，讓先前擔心川普關稅政策可能推高美國物價的投資人獲得安慰，美股12日早盤三大指數全面開高。

川普再籲鮑爾降息 考慮提起重大訴訟…因Fed大樓修繕花太多錢

美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文表示：「『慢半拍』鮑爾必須降息，他總是太晚行動，造成的損害難以估...

美國7月整體CPI升勢仍屬溫和 9月降息機率高

美國7月核心消費者物價指數（CPI）月升幅及年升幅都持續增溫，主因服務類價格加速上升，顯示關稅升高對通膨的影響逐漸發酵，...

蝦皮母公司上季營收創新高 台灣不知幫賺多少？

蝦皮母公司冬海（Sea Ltd）上季營收創新高，且優於預期，主因東南亞消費者日益轉向線上購物，帶動旗下電商業績強勁成長，...

川普揚言允許對鮑爾進行「重大訴訟」 再度呼籲降息

美國總統川普12日在自創社群媒體真實社群發文說，正考慮允許針對聯準會主席鮑爾的「重大訴訟」繼續進行，因為鮑爾管理聯準會大...

南韓消費券扶持小企業「美意」有漏洞 不能買三星、LG卻能買小米惹議

南韓7月21日開始發放消費券，旨在振興地方經濟、扶持小企業主，特別排除大型電子用品零售商和背後有企業撐腰的便利商店，但當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。