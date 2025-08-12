快訊

通膨數據溫和 美股早盤三大指數開高、道瓊漲逾400點

曾被封「鷹王」…前Fed官員博拉德：若Fed獨立性獲尊重 願接下任主席

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
下任聯準會（Fed）主席可能人選之一的聖路易聯準銀行前總裁博拉德（見圖）說，若聯準會的獨立性獲得尊重，他願意接受主席一職。 路透
下任聯準會（Fed）主席可能人選之一的聖路易聯準銀行前總裁博拉德（見圖）說，若聯準會的獨立性獲得尊重，他願意接受主席一職。 路透

下任聯準會Fed）主席可能人選之一的聖路易聯準銀行前總裁博拉德（James Bullard）說，若聯準會的獨立性獲得尊重，他願意接受主席一職。

博拉德向CNBC證實，他在11日與財政部長貝森特進行了簡短的交談，「我告訴他，聽起來他們還沒有確定進程，但我也表示，我很樂意按照他們想要的方式推進。」

博拉德的談話意味著，他將優先考慮聯準會決策的獨立性，不會受到政治影響。

不過博拉德之前曾有Fed「鷹王」的封號，他的理念與川普是否一致還有待觀察。

彭博資訊稍早前報導，下任聯準會主席再添三名可能人選，據兩名美國政府官員透露，聯準會兩位副主席鮑蔓（Michelle Bowman）、傑佛森（Philip Jefferson），以及達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan），現在也被列為明年接任主席的考慮人選。

其他已在候選名單的人士，除了博拉德外，還包括國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、聯準會理事沃勒（Christopher Waller）、經濟學家薩默林（Marc Sumerlin），以及聯準會前理事華許（Kevin Warsh）。

聯準會現任主席鮑爾的任期將在明年5月屆滿。

Fed 聯準會

延伸閱讀

預期通膨升溫…美股收低 道指下跌200點

再加碼！川普今將宣布蘋果「投資千億美元設廠美國」 白宮稱製造業勝利

貝森特無意執掌聯準會 川普候選名單減至4人

每揚言開除鮑爾...川普又馬上改口？外媒曝3理由：利率恐飆升

相關新聞

美股早盤／通膨數據溫和 美股三大指數開高、道瓊漲逾400點

美國最新通膨數據溫和，讓先前擔心川普關稅政策可能推高美國物價的投資人獲得安慰，美股12日早盤三大指數全面開高。

川普再籲鮑爾降息 考慮提起重大訴訟…因Fed大樓修繕花太多錢

美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文表示：「『慢半拍』鮑爾必須降息，他總是太晚行動，造成的損害難以估...

美國7月整體CPI升勢仍屬溫和 9月降息機率高

美國7月核心消費者物價指數（CPI）月升幅及年升幅都持續增溫，主因服務類價格加速上升，顯示關稅升高對通膨的影響逐漸發酵，...

蝦皮母公司上季營收創新高 台灣不知幫賺多少？

蝦皮母公司冬海（Sea Ltd）上季營收創新高，且優於預期，主因東南亞消費者日益轉向線上購物，帶動旗下電商業績強勁成長，...

川普揚言允許對鮑爾進行「重大訴訟」 再度呼籲降息

美國總統川普12日在自創社群媒體真實社群發文說，正考慮允許針對聯準會主席鮑爾的「重大訴訟」繼續進行，因為鮑爾管理聯準會大...

南韓消費券扶持小企業「美意」有漏洞 不能買三星、LG卻能買小米惹議

南韓7月21日開始發放消費券，旨在振興地方經濟、扶持小企業主，特別排除大型電子用品零售商和背後有企業撐腰的便利商店，但當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。