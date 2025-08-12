曾被封「鷹王」…前Fed官員博拉德：若Fed獨立性獲尊重 願接下任主席

下任聯準會（Fed）主席可能人選之一的聖路易聯準銀行前總裁博拉德（James Bullard）說，若聯準會的獨立性獲得尊重，他願意接受主席一職。

博拉德向CNBC證實，他在11日與財政部長貝森特進行了簡短的交談，「我告訴他，聽起來他們還沒有確定進程，但我也表示，我很樂意按照他們想要的方式推進。」

博拉德的談話意味著，他將優先考慮聯準會決策的獨立性，不會受到政治影響。

不過博拉德之前曾有Fed「鷹王」的封號，他的理念與川普是否一致還有待觀察。

彭博資訊稍早前報導，下任聯準會主席再添三名可能人選，據兩名美國政府官員透露，聯準會兩位副主席鮑蔓（Michelle Bowman）、傑佛森（Philip Jefferson），以及達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan），現在也被列為明年接任主席的考慮人選。

其他已在候選名單的人士，除了博拉德外，還包括國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、聯準會理事沃勒（Christopher Waller）、經濟學家薩默林（Marc Sumerlin），以及聯準會前理事華許（Kevin Warsh）。

聯準會現任主席鮑爾的任期將在明年5月屆滿。