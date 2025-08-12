快訊

川普再籲鮑爾降息 考慮提起重大訴訟…因Fed大樓修繕花太多錢

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文表示：「『慢半拍』鮑爾必須降息，他總是太晚行動，造成的損害難以估量，幸運的是，（美國）經濟實在太好，以至於我們不受鮑爾和自滿理事會的影響。不過，我確實在考慮允許對鮑爾提起一項重大訴訟，因為他在管理聯準會（Fed）大樓的建設工作實在太糟糕、極其無能。花了30億美元去做一項本該只要5,000萬美元就能搞定的修繕。母湯！」

值得注意的是，川普還在貼文提及，史蒂夫「Manouychin」（這裡指在川普第一任期的財長米努勤，但正確拼法是Steven Mnuchin，這裡語帶嘲諷）當初把這個魯蛇推薦給我，真是給了我一個「大禮」啊。

