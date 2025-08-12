川普再籲鮑爾降息 考慮提起重大訴訟…因Fed大樓修繕花太多錢
美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文表示：「『慢半拍』鮑爾必須降息，他總是太晚行動，造成的損害難以估量，幸運的是，（美國）經濟實在太好，以至於我們不受鮑爾和自滿理事會的影響。不過，我確實在考慮允許對鮑爾提起一項重大訴訟，因為他在管理聯準會（Fed）大樓的建設工作實在太糟糕、極其無能。花了30億美元去做一項本該只要5,000萬美元就能搞定的修繕。母湯！」
值得注意的是，川普還在貼文提及，史蒂夫「Manouychin」（這裡指在川普第一任期的財長米努勤，但正確拼法是Steven Mnuchin，這裡語帶嘲諷）當初把這個魯蛇推薦給我，真是給了我一個「大禮」啊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言