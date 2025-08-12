快訊

蝦皮母公司上季營收創新高 台灣不知幫賺多少？

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
蝦皮母公司冬海（Sea Ltd）上季營收創新高，且優於預期，激勵在紐約掛牌的ADR盤前走高。路透
蝦皮母公司冬海（Sea Ltd）上季營收創新高，且優於預期，主因東南亞消費者日益轉向線上購物，帶動旗下電商業績強勁成長，在紐約掛牌的ADR盤前應聲勁揚逾10%。

冬海12日公布，止於6月的第2季營收成長38%，達到創紀錄的52.6億美元，且優於分析師預期的50億美元；上季淨利由一年前的7,990萬美元跳增至4.142億美元，但不如市場預期的4.44億美元。

貢獻集團逾六成營收、去年轉虧為盈的電商部門蝦皮，上季營收年增34%至38億美元，受惠於手續費和廣告收入增加。冬海的金融服務部門Monee上季營收則躍增70%至8.828億美元，娛樂部門營收也攀升28.4%。

蝦皮在台灣和東南亞地區廣受歡迎，在拉丁美洲也有可觀版圖，主因該公司致力於提供具競爭力的價格與較好的客戶體驗，帶動需求強勁成長。

為提升獲利，蝦皮去年初開始在多個核心市場，將向賣家收取的手續費調漲約三分之一，使其高於同業。此舉反映蝦皮自信能憑藉廣大的用戶基礎與完備的送貨服務，吸引並留住賣家。

在蝦皮面臨全球對手競爭之際，財報結果減緩對其前景的憂慮。蝦皮對手包括字節跳動的TikTok Shop、阿里巴巴的Lazada。新崛起的希音（Shein）與拼多多的Temu，近期也鎖定有6.75億人口的東南亞新興市場。

