美國7月整體CPI升勢仍屬溫和 9月降息機率高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國7月核心消費者物價指數（CPI）月升幅及年升幅都持續增溫，主因服務類價格加速上升，顯示關稅升高對通膨的影響逐漸發酵，但汽油價格下跌使整體CPI升勢依然溫和。聯準會（Fed）將繼續觀察8月就業及通膨數據，再決定9月會議是否及如何降息。

美國勞工部12日公布，7月整體CPI比去年同期上升2.7%，與6月的升幅相同，但低於預估的2.8%，比6月上升0.2%，符合預估，但小於6月時的0.3%升幅。

扣除食品和能源價格的核心CPI，比去年同期上升3.1%，高於預估的3%，也高於6月時的2.9%升幅，是今年來最大升幅，比6月上升0.3%，符合預估，但高於6月時的0.2%升幅。

另外Fed重視的超核心服務類（扣除能源、食品及住宅服務業）CPI，比6月大幅上升0.48%，是今年元月來最大，也是16個月來最大，此種升幅近來相當罕見。

扣除通膨之後的實質平均時薪比去年同期上升1.2%，升幅大於6月時的1.1%；實質平均周薪年升1.4%，高於6月時的0.8%升幅。

經濟學者指出，核心CPI及服務業通膨升幅明顯擴大，顯示關稅效應逐步顯現，但通膨並未急速上升，加上就業市場走軟，因此只要8月通膨數據未嚴重惡化，9月Fed仍可能恢復降息，但今年內降息幅度可能縮小到1-2碼。

