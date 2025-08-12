市調機構：上半年全球智慧眼鏡出貨量年增110% Meta市占逾七成

Counterpoint Research統計，2025年上半年，全球智慧眼鏡市場出貨量年增110%，主因是Ray-Ban Meta智慧眼鏡熱銷，以及小米、TCL-RayNeo等新進品牌的加入帶動需求成長。而Meta在全球智慧眼鏡市場的市占率提升至73%，得益於市場需求持續攀升與主要生產夥伴Luxottica擴充產能。

除Meta外，上半年主要的AI智慧眼鏡出貨品牌還包括小米、TCL-RayNeo、Kopin Solos與雷神科技，展望下半年，將有更多AI智慧眼鏡上市，包括來自Meta、阿里巴巴及多家中小型廠商的新產品。Counterpoint Research預期，全球智慧眼鏡市場的高速成長態勢將延續至2026年，甚至更長時間。

Counterpoint資深分析師Flora Tang指出，上半年全球電子裝置關稅危機，對智慧眼鏡市場的影響相對有限，主要品牌及其製造夥伴目前仍能有效應對。儘管市場上有新產品推出，Meta在全球智慧眼鏡市場的市占率仍持續提升。同期Ray-Ban Meta AI眼鏡的出貨量年增超過200%，反映出市場需求旺盛，以及Luxottica擴大產能的成效。

Luxottica在Meta的成功中扮演關鍵角色，不僅能快速擴產，還透過增加款式選擇延長產品生命周期，並推動零售銷售。根據Counterpoint Research的通路追蹤數據，Luxottica旗下包括Ray-Ban門市、Sunglass Hut及LensCrafters在內的線上與線下零售網絡，占了產品銷售的重要比率。