美中關稅休兵延長提振亞股 市場焦點轉向美通膨數據

亞洲股市今天在東京股市創新高帶動下，漲多跌少。投資人雖樂見美中關稅寬限期限延長，但也謹慎觀望美國今天稍晚將公布的重要通膨數據。

法新社報導，美國總統川普一如外界預期宣布關稅戰休兵延長，讓美中官員能持續談判至11月，以化解雙方僵局。

然而，國際危機組織（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）指出：「北京樂於讓中美談判繼續進行，但不太可能做出讓步。」

隨著川普的關稅措施底定，與各貿易夥伴的談判也持續進行，市場焦點再度轉到經濟前景與川普貿易戰帶來的影響。

美國今天稍後將公布消費者物價指數（CPI），該指數對美國聯邦準理事會（Fed）的利率決策具有重大影響。

外界預期7月CPI將略高於6月水準，不過分析師警告，數據若高於預期，將打擊市場對Fed降息的期待；數據若疲軟，將引發經濟疑慮，投資人恐面臨兩難。

亞股今天在日股日經指數一度大漲近3%，創新高的帶動下普遍走高。美國對日本銷美商品不會在既有稅率上疊加15%關稅，再度引燃市場對日本經濟的樂觀心理。

香港、上海、台北、雅加達與馬尼拉股市今天也收高。雪梨股市在澳洲央行降息消息帶動下收漲。首爾、新加坡與威靈頓股市則是收跌。