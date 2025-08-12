快訊

南韓消費券扶持小企業「美意」有漏洞 不能買三星、LG卻能買小米惹議

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
圖為小米在北京的門市。路透
圖為小米在北京的門市。路透

南韓7月21日開始發放消費券，旨在振興地方經濟、扶持小企業主，特別排除大型電子用品零售商和背後有企業撐腰的便利商店，但當地消費者發現，這項福利居然可以在中國消費電子巨擘小米的直營店購置家電，韓國自家的家電製造商卻不行，招致抨擊。

韓媒中央日報報導，在位於首爾西部汝矣島IFC購物中心的小米門市，醒目的招牌上寫著：「本店接受消費券。」店員表示，顧客可使用這項補助購買店內所有商品，從售價11,800韓元（8美元）的藍牙溫度計到70萬韓元的電視機都行。

這家6月開幕的門市，是小米在南韓的唯一直營店，銷售智慧手機、電視、風扇、電鍋和吸塵器等100多種產品。儘管小米的全球營收超過70兆韓元（503.6億美元），但根據韓國規定，該門市屬於「小型企業」，因為它是外資企業、去年在南韓的銷售額不到30億韓元，但這是因為去年這家店不存在，所以根本沒有營業額。

然而，批評人士指出，這是對韓國國內的家電製造商的反向歧視。小米向香港證交所申報的2024年營收為人民幣3,659億元人民幣，比南韓的SK海力士還高。相較下，想在直營店購買Cuckoo的電鍋、微波爐、淨水器，卻無法使用消費券。

在小米計劃將其線下網路擴展到京畿道等其他地區之際，預計第二輪發放消費券，仍將有同樣的問題。

仁荷大學消費者研究教授Lee Eun-hee表示，「推出這些消費券，是為了幫助韓國小企業主，但實際上卻助長了中國公司在韓國的擴張。無論銷售額如何，政府都應該透過對外資門市制定更嚴格的規定來堵住這個漏洞」。

南韓 消費券

