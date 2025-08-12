AOL 9月終止撥接上網 數據機聲成時代記憶

美國線上公司（AOL）將於9月終止撥接上網服務，象徵1990年代上網時的數據機刺耳嗶嗶聲，將自數以千計的美國家庭中消失。

法新社報導，撥接上網時數據機發出的尖銳連線音，讓一個世代的網路使用者留下深刻記憶，至今仍時常出現在網路迷因（memes）題材中。

撥接服務也讓AOL一度躋身當時規模最大的科技公司之列，但之後數十年間，該技術逐漸被更快速的ADSL與光纖網路取代。

這家開創性的網際網路服務供應商在部落格貼文中表示：「AOL定期評估產品與服務，決定停止撥接網路服務。」AOL未透露9月30日服務終止後會有多少用戶受影響。

根據財經媒體CNBC報導，AOL撥接用戶數2015年約210萬人，2021年已降至僅剩數千人。

AOL在2001年網路泡沫巔峰期，以1620億美元併購時代華納（Time Warner）；再次分拆後，2015年以44億美元出售給通訊公司威瑞森（Verizon）。

之後AOL與另一早期網路巨頭雅虎（Yahoo）合併，並於2021年以50億美元出售給投資公司阿波羅全球管理（Apollo Global Management）。

AOL於1997年推出的即時通訊軟體AOL即時通（AIM），曾在2000年代深受青少年喜愛，2017年停止服務。