美國不疊加日本關稅市場定心丸 日股勁揚創新高
日本和美國解決彼此間對關稅稅率的不同說法，投資人甩開美國關稅政策的利空與不安，加上企業業績改善可期，今天東京股市開高走高，指數上漲897.69點，收42718.17點，收盤創史上新高。
日本放送協會（NHK）報導，日本民眾在3天連假後今天恢復上班，有關美國關稅措施造成的不透明感減緩，汽車等出口相關股買氣強，大幅推升日經指數走揚，一開盤即飆破42000點大關，指數一路震盪走高，近午盤一度站上42867點，刷新去年7月11日42224點紀錄。
中午過後，指數一度站上42999.71點，再創史上新高。收盤時，指數比前一個交易日漲897.69點，收42718.17點，收盤仍創史上新高。
報導指出，日股勁揚主要與關稅措施有關，美國川普政府上週適時修正總統令，日本和美國解決彼此間對關稅稅率的不同說法，不疊加日本關稅，市場投資人感到安心。
此外，美中貿易休戰期限原訂美東時間12日到期，美國總統川普於美東時間11日簽署行政命令，對中國商品加徵更高關稅的暫緩期將再延長90天到11月10日，等於讓美中暫時維持「貿易停戰」狀態。投資人對美中貿易摩擦的不安緩和。
市場相關人士表示，「今後川普關稅措施的影響將如何反映在美國經濟上，投資人高度關心。今後將公布的經濟指標勢必左右股價」。
日本朝日新聞報導，日本第一生命經濟研究所首席經濟學家熊野英生（Hideo Kumano）表示，「今天股價上漲，超乎日本經濟的實力，有過熱感。日本企業的業績目前算是穩健，但不似美國高科技企業那般。包含汽車業在內，川普關稅措施將對日本經濟造成負擔，有必要抱持警戒感」。
