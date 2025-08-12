時代的眼淚！百年老店柯達又陷生存危機 股價暴跌近20%

曾是享譽全球相機和軟片製造商的伊士曼柯達（Eastman Kodak）上季由盈轉虧，並警告該公司可能撐不了多久，股價11日盤後應聲暴跌近兩成。

有100多年歷史的柯達在提交給美國證管會（SEC）文件中說：「柯達12個月內將有債務到期，如果這些債務遵照現有條款到期，柯達沒有履行這些債務義務的已承諾融資或閒置流動性，這些情況讓柯達持續經營能力籠罩重重疑慮。」

柯達去年宣布，將透過終止退休金收入計畫來償還債務。柯達在第2季財報中表示，8月15日前將釐清如何履行付款給所有退休金計畫參加人的義務，預計12月前完成收回多餘資金。

柯達第2季淨損2,600萬美元，不如一年前同季的獲利2,600萬美元，營收下滑1%至2.63億美元。截至第2季柯達有1.55億美元現金，比去年12月31日減少4,600萬美元。科達財務長布爾溫克爾（David Bullwinkle）表示，柯達第2季重心仍放在改善營運效率，以及投資旗下先進原料與化學製品集團成長計畫。

柯達過去曾飽受類似警告所苦，最近一次是在2019年左右。美國政府2020年提供柯達7.65億美元貸款，讓柯達在美國國內生產學名藥原料，藉此降低美國對外國製原料的依賴。柯達也已進軍其他產業，例如工業印刷。

柯達股價在美國股市11日盤後最多重挫17.4%，報5.6美元。柯達股價今年來約漲3%，漲幅小於美股標普500指數的8%左右。柯達股價去年下跌48%，最後一次全年上漲是在2016年。