台灣食品無畏關稅戰 「Taiwan Select」加拿大受追捧

加拿大正面臨美國關稅挑戰，許多商品水漲船高，但從台灣進口的商品價格穩定，加上品質保證，備受加拿大人推崇。溫哥華台灣貿易中心聯手國華台灣食品宣傳「TaiwanSelect」，盼進一步鞏固台灣優質食品的名聲。

國華食品在溫哥華的門市據點今天舉行「TaiwanSelect」（台灣嚴選）開幕活動，加台官員和台灣僑界領袖等數十人參與，共同推銷台灣好滋味。

溫哥華台灣貿易中心主任邱仕敏說，這一次共引進30個品牌共100多件嚴選商品在國華超市熱賣，包括台東縣農會菊花和低硫金針、花蓮縣新秀地區農會醃漬酸菜、金門良金高粱酒糟酸白菜、弘昌碾米台灣20號牛奶香米、民雄金桔果醬等，每一款都是台灣農特產品獨特與創新之選，展現台灣職人精神與頂級食安品質。

他在現場大聲說：「好康道相報，每個熟悉台灣食品的人都要大力推銷給鄰居、同事、朋友們啊！」

加拿大台裔眾議員張瑋麟（Wade Chang）很開心能在現場品嚐鳳梨酥、百香果汁等記憶中的美味。「不用去台灣我就可以吃到這些家鄉味，非常開心，我也相信加拿大本地人會和我一樣，嚐過就會懂、會喜歡台灣優質食品。」

駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣說，2021年一到溫哥華上任就知道自己不用愁了。「因為國華的貨架上總有琳琅滿目的台灣好食品，我也常推薦給外國友人，讓他們來這裡購買道地台灣味。」

年輕消費者朱韋慈和林佑儀說他們辦公室非華人同事都很喜歡台灣食品，她們笑說：「大家都怕胖，但是常嘴饞，所以會尋找兼顧味蕾和身材的零食，而台灣嚴選的零食健康又美味，自然廣受歡迎。」

國華台灣食品董事長周怡華說，美國掀起的關稅戰讓加拿大的通貨膨脹又惡化了，人人設法尋找物美價廉的地方，不少人發現台灣商品並沒有漲價，所以更多顧客上門了。「除了加拿大非華人會上門採購外，還有不少美國消費者也來我們店裡大採購，因為加拿大對進口的台灣商品沒有提高關稅，加上匯率的差異，讓美國人直呼『買到賺到』。」

周怡華舉例稱：「像黑松沙士一紮6罐裝，我們賣6.99加幣（約153台幣），美國卻賣9.99美元（約300台幣），有美國西雅圖居民本來只想買一兩紮，結果一口氣抱回了3箱。」

邱仕敏說，台灣美食文化的多元風貌本已備受讚譽，如今在關稅戰下，又有了價格優勢的立基，相信台灣食品在加拿大的版圖會越來越盛大。（編輯：高照芬）