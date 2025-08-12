快訊

美國法案鬆綁進度緩慢 南韓擔心1500億美元投資造船業打水漂

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
韓國與美國關稅談判時造船業扮演重要角色，圖為現代重工在南韓蔚山的船塢。路透
韓美關稅談判中，作為談判籌碼的「讓美國造船業再次偉大」計畫（MASGA，Make American Shipbuilding Great Again），雖由韓國政府大力推動，但美國國內相關立法進展卻顯得緩慢，未能迅速跟進。

韓國中央日報12日報導，根據美國國會資料，自今年1月第119屆國會開議至8月11日，總共提出三項造船業支援法案，包括：《海軍戰備確保法》於2月提出，旨在修改禁止美國軍艦在海外建造或維修的《巴恩斯-托勒夫森法》。《商船盟友夥伴法》8月1日提出，針對要求美國沿海船舶必須在國內建造的《瓊斯法》進行修正。《美國船舶法》4月提出，計畫為投資美國造船廠的企業提供稅務優惠。

然而，除了最近提出的《商船盟友夥伴法》外，其餘兩項法案尚未進入審查階段。目前這些法案均未安排公聽會等審查日程。根據美國國會立法流程，法案需經委員會審查、兩院審議、兩院協調及總統簽署四個階段，目前這三項法案仍停留在初期階段。

自第119屆國會開議以來，僅有31項法案獲得通過。考慮到美國數十年來維持的嚴格造船規範難以迅速改變，韓國造船業界普遍認為立法進度過於緩慢。尤其在美國總統川普公開宣示「復興美國造船業」後，相關後續立法未能迅速推進，引發業界質疑。

韓國造船業界人士表示：「韓國政府承諾投入1500億美元的MASGA計畫，但若美國不放寬相關規範，恐有讓韓國企業單方面承擔對美投資壓力的風險。」

美國國會立法進展緩慢，主要受到國內因素影響。美國勞工總聯盟暨產業組織大會（AFL-CIO）金屬產業部門自去年起反對利用盟國造船廠，認為此舉「威脅就業與國家安全」。雖然盟國投資有望增加美國造船廠就業，但工會擔心技術尚未成熟，短期內可能導致工作機會流失。

首爾大學造船與海洋工程學系教授李信炫預測：「美國政治人物必須顧及工會意見，要集結足夠票數通過法案需要時間。」

此外，安全保障與軍事機密問題也是障礙。一位造船企業高層表示：「美國將安全保障放在首位，即便韓國是盟友，對於可能導致軍艦武器系統技術外流的法案，美國沒有急於修法的動機。」

