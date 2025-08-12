加薩情勢惡化 挪威主權財富基金將出售以色列投資

挪威主權財富基金今天表示，將出售其在11家以色列公司的投資。此前，媒體報導挪威主權財富基金在加薩戰爭持續期間，仍投資一家以色列戰機發動機製造商。

法新社報導，管理主權財富基金的挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）執行長坦根（Nicolai Tangen）表示，這項決定是為了「因應特殊情況而做出」。

坦根在聲明中說：「加薩的局勢是一場嚴重的人道危機。我們投資在戰爭國營運的公司，且近日約旦河西岸與加薩的情勢惡化。」

他說，此舉將刪減挪威主權財富基金倫理委員會（Council of Ethics）必須監督的以色列公司數量。

挪威主權財富基金也稱為石油基金，資金來自龐大的能源出口收益，是全球規模最大的主權財富基金，價值約達1.9兆美元（約新台幣57兆元），投資全球逾8600家公司。

挪威「晚郵報 」（Aftenposten）上週報導，挪威主權財富基金投資以色列的貝特謝梅什發動機控股公司（Israeli Bet Shemesh Engines Holdings），這家公司生產以色列戰鬥噴射機的發動機零件。

坦根之後證實相關報導，並表示在以色列對加薩發動攻勢後，挪威主權財富基金還增加持股。

消息揭露後，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）要求曾任北大西洋公約組織（NATO）秘書長的財政部長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）進行檢討。

挪威央行投資管理公司表示，截至今年上半年，基金已投資61家以色列公司，其中11家未納入「股票基準指數」。挪威股票基準指數是由財政部設定，用來評估主權財富基金的績效。

挪威央行投資管理公司又說，上週已決定，「對所有未列入股票基準指數的以色列公司投資，將盡快出售」。