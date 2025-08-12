關稅動盪續存 新加坡仍上修全年經濟增長至2.5%

快訊

中央社／ 新加坡12日專電

根據新加坡貿工部報告，今年上半年新加坡經濟表現優於預期，但接下來前景仍充滿不確定性。儘管如此，貿工部宣布將新加坡2025年經濟成長預測由原本的0%至2%，調升至1.5%至2.5%。

新加坡貿工部今天公布今年第2季經濟調查報告指出，第2季較去年同期成長4.4%，延續上一季4.1%的成長動能。經過季節調整後，第2季經濟較第1季成長1.4%，扭轉第1季衰退0.5%的走勢。

當局表示，第2季經濟成長主要來自批發貿易、製造業、金融保險及運輸倉儲等產業帶動。其中，批發貿易和運輸倉儲業因美國關稅措施實施前，區域廠商提前出貨（front-loading）活動而受惠。

新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。 熟悉東南亞金融市場的新加坡資深媒體人陳士銘告訴中央社，關稅議題為全球經貿環境注入不確定性，影響企業對業務前景的預估，不過許多企業和高淨值人士尋找投資避風港，新加坡無疑是區域當中相對穩定的地點，而先前電子產品出口亮眼，與企業為了規避加徵關稅、提前出貨有關。

聯合早報、海峽時報（The Straits Times）今天報導，新加坡當局預估，全球經濟仍面臨不確定性，部分原因是美國貿易政策持續難以預測，尤其是對醫藥產品和半導體產業徵收關稅的時機與幅度，讓全球經濟面臨較大的下行風險，包括企業與家庭縮減支出、金融體系不確定性續存，以及能源供應受衝擊的可能性。

美國近日祭出的關稅措施持續受到各國關注，新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額持續成長，美國對新加坡呈貿易順差。新加坡的稅率在美國總統川普的關稅清單中被課10%，相對較低。

