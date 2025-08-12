澳幣應聲貶值！澳洲央行宣布第三度降息 市場估還會降2次

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
澳洲央行宣布今年來第三度調降主要利率。路透

澳洲央行今天宣布今年來的第三度降息，利率降至兩年來最低水準，理由是通膨放緩且勞動力市場轉趨寬鬆，不過央行對進一步降息的可能性仍持謹慎態度，表示未來決策將取決於經濟數據。

澳洲央行12日將現金利率調降1碼，利率降至3.6%，為2023年4月以來最低，符合市場預期。澳洲央行在本輪寬鬆周期中已累計降息75個基點。由於勞動力市場依然緊俏、生產率成長疲軟，焦點正在轉向未來可能的降息空間。

市場原本就已完全消化降息預期，尤其在7月央行意外按兵不動把利率維持在3.85%後，更加確信8月的降息機率，因為第2季通膨如預期放緩，同時失業率上升。

澳洲央行貨幣政策委員會在決策聲明中表示：「由於核心通膨率繼續向2%-3%目標區間的中點回落，而且就業市場如預期略有降溫，委員會認為進一步放鬆貨幣政策是合適的。」

央行公布決策後，澳幣兌美元匯率盤中貶值0.17%，報1澳幣兌0.6502美元。對政策敏感的澳洲3年期公債殖利率跌至3.41%。

澳洲央行在聲明中表示，「委員會將密切關注數據以及對風險評估的變化，以做為決策依據。在此過程中，將特別留意全球經濟與金融市場的發展、國內需求趨勢，以及通膨與勞動力市場的前景。」

品浩（PIMCO）澳洲投資組合管理主管執行副總裁鮑伊表示：「儘管今日調降現金利率，貨幣政策依然是距限制性的，這樣的政策設定會持續抑制成長和通膨。」「澳洲央行的寬鬆周期還遠未結束。」

在當前的寬鬆周期中，澳洲央行行動謹慎，央行總裁布洛克多次強調，與全球其他央行相比，澳洲在2022至2023年的緊縮周期中並未將利率推得那麼高，因此現在未必需要降息那麼多。

經濟學家預測，澳洲在2026年3月前還會有兩次降息，使現金利率降至3.1%，之後將進入長時間的按兵不動時期。

Indeed 全球求職平台資深經濟學家皮克林表示：「市場持續押注會積極押注，預期11月還會再一次降息。以當前數據與消息來看，這顯然合理。」

